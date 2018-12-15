Türkiye Şehitlerini Andı

Genelkurmay Başkanlığı
tarafından düzenlenen "Türkiye
Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Çanakkale
Savaşı şehitlerinden; Er Halil ve Kore
Savaşı şehitlerinden P.Er Arif Koç anıldı.
Aziz şehitlerimizi yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Harbiye
Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Çanakkale Savaşı şehitlerinden; Er Halil ve Kore Savaşı şehitlerinden P.Er Arif Koç için tören düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Altunok, şehitlerin yürek burkan hikayelerini dile getirdi. Törene şehitlerin yakınları da katıldı. - ANKARA
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:57