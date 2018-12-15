15 Aralık 2018, 13:20
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Türkiye Şehitlerini Andı

Türkiye şehitlerini andıANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Çanakkale Savaşı şehitlerinden; Er Halil ve Kore Savaşı şehitlerinden P. Er Arif Koç anıldı.

Türkiye şehitlerini andı

ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Çanakkale Savaşı şehitlerinden; Er Halil ve Kore Savaşı şehitlerinden P. Er Arif Koç anıldı.
Aziz şehitlerimizi yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Çanakkale Savaşı şehitlerinden; Er Halil ve Kore Savaşı şehitlerinden P. Er Arif Koç için tören düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Altunok, şehitlerin yürek burkan hikayelerini dile getirdi. Törene şehitlerin yakınları da katıldı. Çanakkale,Genelkurmay Başkanlığı,Türkiye
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:20