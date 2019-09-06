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Türkiye şehitlerini andı

- Türkiye şehitlerini andıANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömer ve Er Mehmet'in için tören düzenlendi.

06.09.2019 17:02
- Türkiye şehitlerini andı
ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömer ve Er Mehmet'in için tören düzenlendi.
Aziz şehitlerimizi yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömer (Konya) ve Er Mehmet'in (Balıkesir) aziz ruhu için tören düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini dile getirdi. Törene katılan konuklar duygusal anlar yaşadı.
Türkiye şehitlerini andı

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA

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