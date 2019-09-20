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Türkiye şehitlerini andı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Yusuf ve Er Hurşit anıldı.

20.09.2019 16:46Türkiye şehitlerini andı
Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Yusuf ve Er Hurşit anıldı.

Aziz şehitlerimizi yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Yusuf (Ankara) ve Er Hurşit'in (Ankara) aziz ruhu için tören düzenlendi. Terörle mücadelede şehit olan askerlerin şehadetlerine de yer verilen programda öğretmen albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini anlattı. Törende duygusal anlar yaşandı. - ANKARA

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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