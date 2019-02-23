Genelkurmay Başkanlığı
tarafından başlatılan "Türkiye
Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden; Er Mevlüt ve Er Şerif'in yürek burkan hikayelerine yer verildi.
Aziz şehitlerimizi yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde İstanbul Çekmeköy
'de, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli ile Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın şehadetlerine yer verildi. Öğretmen Albay Erhan Altunok, Harbiye
Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen etkinlikte ayrıca, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden; Er Mevlüt ve Er Şerif'in yürek burkan hikayelerini anlattı. Etkinliğe katılanlar duygu dolu anlar yaşadı. - ANKARA
Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye, Güncel
Kaynak: İHA