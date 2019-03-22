22 Mart 2019, 18:06
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Türkiye Şehitlerini Anıyor

Türkiye Şehitlerini Anıyor

Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında düzenlenen programda, Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında düzenlenen programda, Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı.

Aziz şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Mustafa, Er Mehmet'in aziz ruhları için tören düzenlendi. Kurtuluş mücadelesi şehitlerinin kahramanlıklarını Metin Yazarı ve Sunucu Albay Erhan Altunok yaptı. Altunok'un anlattıkları salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Ecdadın vatan mücadelesi yüreklerde hissedildi. - ANKARA Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye, Güncel
Kaynak: İHA