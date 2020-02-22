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Türkiye şehitlerini anıyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı.

22.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:37Türkiye şehitlerini anıyor
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen ' Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Teğmen Sadık (Bolu) ve Er Ahmet ( ) Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen törenle anıldı. Törene şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini anlattı. Etkinliğe katılanlar şehitlerin hikayelerini gözyaşları dökerek dinledi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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