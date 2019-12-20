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Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk şampiyonlar belli oldu

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda 3 sıklette şampiyonlar belli oldu.

20.12.2019 23:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:57 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk şampiyonlar belli oldu

Taha Akgül Salonu'nda düzenlenen Serbest Güreş Şampiyonası'nda 3 sıklette şampiyonlar belli oldu.

Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren güreşçiler şunlar:  

65 KG

1. Selim KOZAN (İstanbul BŞB) 

2. Süleyman ATLI (Ankara ASKİ Spor) 

3. Mehmet Söyler (Kocaeli BŞB)

3.Cengizhan Erdoğan (İstanbul BŞB)

74 KG

1. Fazlı ERYILMAZ (İstanbul BŞB) 

2. Enes USLU (İstanbul BŞB) 

3.Tarık Gür (Bursa BŞB)

3.Muhammet Akdeniz (Ankara İLBA)

92 KG

1. Süleyman KARADENİZ (Ankara ASKİ Spor) 

2. M.Kemal KIYI (İstanbul Sancaktepe)

3. Müren Mutlu (İstanbul Sancaktepe)

3. Ahmet Bilici (Ankara TEDAŞ)

Böylece ilk gün finallerde İstanbul BŞB iki birincilik, bir ikincilik, Ankara ASKİ Spor bir birincilik, bir ikincilik kazanarak takım şampiyonu olmak için iddialı duruma geldiler.

Şampiyonada yarın 57, 70, 97 ve 125 kilolarda eleme ile yarı final maçlarıyla, 61, 79 ve 86 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak. 61 kiloda Aski Spor'dan Münir Recep, Ankara İLBA'dan Recep Topal; 79 kiloda Askispor'dan Batuhan Demir, TEDAŞ'dan Abdullah Arslan; 86 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Fatih Erdin, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Osman Göçen ile finalde karşı karşıya gelecekler.



Taha Akgül, Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: DHA

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