Haberler » Spor » Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda üç kiloda madalyalar sahibini buldu - Spor

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda üç kiloda madalyalar sahibini buldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda erkekler 61, 79 ve 86 kilolarda madalya kazanan sporcular belli oldu.

21.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:58 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda üç kiloda madalyalar sahibini buldu
'da düzenlenen Serbest Güreş Şampiyonası'nda erkekler 61, 79 ve 86 kilolarda madalya kazanan sporcular belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Salonu'nda devam eden şampiyonada bugünkü müsabakalar sonrası dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şöyle:
61 kilo:
1. Recep Topal (Ankara İlbank)
2. Münir Recep Aktaş (Ankara ASKİ)
3. Nebi Uzun (Ankara ASKİ)

3. Cabbar Duyum (Ankara ASKİ)

79 kilo:
1. Batuhan Demircin (Ankara ASKİ)

2. Abdullah Arslan (Ankara TEDAŞ)
3. M.Nuri Kotanoğlu (Ankara İlbank)
3. Nuri Temur (İstanbul Sancaktepe Belediyesi)

86 kilo:
1. Fatih Erdin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2. Osman Göçen (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Selim Yaşar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Burak Doğan (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
Yarın 4 kiloda madalyalar dağıtılacak
Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nın son gününde yarın 57, 70, 97 ve 125 kilolarda repesaj ile final maçları yapılacak.
125 kilo finalinde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül de kendi adını taşıyan salonda mindere çıkacak. TRT Spor 2, final müsabakalarını saat 11.00'den itibaren canlı olarak yayınlayacak.
Final eşleşmeleri şu şekilde:
57 kilo: Şaban Kızıltaş (Ankara TEDAŞ) - Ahmet Peker (ASKİ)

70 kilo: Ali Akıl (Ankara TEDAŞ) - Servet Coşkun (Erzurum Büyükşehir Belediyesi)

97 kilo: İbrahim Bölükbaşı (ASKİ) - Fatih Yaşarlı (Ankara İlbank)

125 kilo: Taha Akgül (ASKİ) - Tanju Gemici (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

Türkiye, Ankara, ASKİ, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:11   Bayern Münih 2-0 Wolfsburg - Spor
22:06   Kasımpaşa'nın hocası Tayfur Havutçu: "Savunmayı geliştirmeliyiz" - Spor
22:04   Futbol: Süper Lig - Spor
22:04   Süper Lig: Göztepe: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Spor
22:03   Galatasaray: 2-1 - Spor
19:44   Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! - Spor
19:36   Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı - Spor
18:55   Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 yenildi - Spor
17:51   Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti - Spor
17:25   Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif - Spor
21.12.2019 22:15:36