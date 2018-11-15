Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi Sektörü Bir Araya Getirdi

İki gün süren Kongreyi, başta sermaye piyasaları olmak üzere, finans ve diğer birçok sektörü temsilen yaklaşık 8 binin üzerinde kişi izledi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun desteği, Borsa İstanbul Grubu'nun ana sponsorluğunda 13-14 Kasım tarihlerinde İstanbul Levent'te gerçekleştirilen, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne yoğun ilgi ve katılım oldu. "Gelecek" temasıyla düzenlenen kongrede, 26 panel ve sektöre yönelik farklı başlıklarda 23 eğitim programına 8 binin üzerinde ziyaretçi katılım sağladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taskesenlioğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, dünyaca ünlü fütürist yazar Gerd Leonhard, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve CFA Enstitüsü Dünya Başkanı Paul H. Smith gibi önemli isimler Kongre'de konuşmacı olarak yer aldı.

KONGRENİN ANA AMAÇLARI

Kongre hakkında genel bir değerlendirmede bulunan TSPB Başkanı Erhan Topaç, kongrenin ana amacı hakkında da şu bilgileri verdi: "Sermaye piyasalarının tanıtımına yönelik en önemli etkinlik olan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne ilginin ve katılımın giderek arttığını görüyoruz. İki gün boyunca, sektörümüzü etkileyecek konulara hep birlikte değindik. Kongre panellerinde yapısal reformlar, ticaret savaşları, girişimcilik gibi makroekonomik konular; yapay zeka ve etkileri, teknolojinin finansal mimariyi ve iş modellerini değiştirmesi, gelecekte istihdamın nasıl olacağı, müşteriyi tanıma kuralına ilişkin fintek uygulamaları, blockchain uygulama örnekleri gibi yıkıcı teknolojilerin etkileri; kur ve faiz riskinin yönetimi, sermaye piyasası ihraç süreçleri ve halka açılma yoluyla kaynak yaratma alternatifleri, gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları gibi gündemde yer alan birçok konu tartışıldı."

GERD LEONHARD ANA KONUŞMACI OLDU

Kongrenin ilk günü 12 ayrı panel gerçekleştirildi. Uluslararası uzmanların katıldığı Kongre'nin ana konuşmacılarından biri de "Teknolojiye Karşı İnsanlık" kitabının yazarı Gerd Leonhard oldu. Kültürel ve toplumsal olgulardan ticaret ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda geleceğe dair yenilikleri ve görüşlerini kongredeki katılımcılarla paylaşan Leonhard'ın, "Teknolojiye Karşı İnsanlık" isimli kitabının imzalama etkinliğine yoğun katılım oldu.

FARUK ECZACIBAŞI DA KONGREDE

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin ikinci gününde 14 ayrı panel düzenlendi. Kongrenin ikinci gününde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı da yer aldı. Türkiye'nin dijital ekonomiye geçişi için en fazla çaba gösteren isimlerinden biri olan Eczacıbaşı, kongrede Türkiye'nin dijital ekonomiye geçiş alanında yaşadığı dönüşümleri ve dünyadaki son gelişmeleri ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Faruk Eczacıbaşı, Kongre'deki açılış konuşmasının hemen ardından "Daha Yeni Başlıyor" isimli kitabının imza etkinliğinde kitapseverlerle buluştu.

'SERMAYE PİYASASININ GELECEĞİ' KONULU PANEL YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kongrenin ikinci günü gerçekleştirilen paneller içerisinde en ilgi çekeni ise binin üzerinde katılımcının izlediği "Sermaye Piyasasının Geleceği" konulu panel oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taskesenlioğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ve TSPB Başkanı Erhan Topaç konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Türk Ekonomi Bankası A.Ş (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici gerçekleştirdi.

İKİNCİ GÜN TÜRK SPORU MASAYA YATIRILDI

Kongrenin ikinci günü Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un katıldığı ve Habertürk TV Program Sunucusu-Ekonomist Ebru Baki ile TRT Spor Spikeri Ersin Düzen'in moderatörlüğünde, "Sporun Geleceği Aydınlık mı?" konulu bir panel gerçekleştirildi. Panele katılan Koç ve Orman, spor kulüplerinin mali yapısının düzeltilmesi ve borç sarmalından kurtulabilmeleri adına uygulanması gereken reçete hakkında bilgi verdiler.

KONGREYE KATILIM ÜCRETSİZ OLDU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun desteklediği ve Borsa İstanbul Grubu'nun ana sponsor olduğu Kongre kapsamında düzenlenen panel ve eğitimler, tüm katılımcılara açık ve ücretsiz gerçekleştirildi.

KONGREYE ÇOK SAYIDA KURUM DESTEK VERDİ

Kongre'ye; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Grubu, Türkiye İş Bankası A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deutsche Bank A.Ş., İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Logo Yazılım, BtcTurk, CFA Society İstanbul, Citibank A.Ş., DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sigorta Birliği, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş., White&Case ve GKC Partners, Türk Hava Yolları, Bloomberg HT, TRT World, Binyaprak, Borsa Gündem, Finnet Investing.com ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. destek verdi.