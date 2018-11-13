Türkiye Sevdalısı Japonlar- Japonya'nın Gönüllü Türk Kültür Elçileri

13 Kasım 2018 Salı 12:31



13 Kasım 2018 Salı 12:31

- (Özel Haber) Türkiye sevdalısı JaponlarJaponya'nın gönüllü Türk kültür elçileriTOKYO - Japonya'da yaşarken Türk kültürüne merak salan 2 Japon, Türk Kültürünü gönüllü olarak Japonlara tanıtıyor. Türkiye'den kilometrelerce uzakta yaşayan 2 Japon vatandaşı, Türkiye için adeta gönüllü bir kültür elçisi gibi çalışıyor. Birbirlerini tanımayan Müzisyen Ken Matsuo ve Bilişim Mühendisi Yuima Fukuzoe'nin benzer hikayeleri ise, Türk Kültürüne merak sarmalarıyla başlıyor. Japon Müzisyen Ken Matsuo, ud ile çaldığı Türk ezgileriyle Japonlara Türk müziğini öğretirken, Yuima Fukuzoe ise yeri geldiğinde televizyon kanallarına bile çıkarak Türk dönerini anlatıyor.Türk yemeklerine aşık oldu5 sene önce Tokyo'da ilk kez yediği Türk dönerinin tadını unutamadığını belirten Yuima Fukuzoe, daha sonra kendisi için hobi haline gelen Türk dönerini geldiği topraklarda tatmak için Türkiye'nin yolunu tuttuğunu söyledi. Fukuzoe, "4 yıl önce İstanbul'a gittim. Çünkü başta döner olmak üzere gerçek Türk lezzetlerini yerinde tatmak istedim. Türkler çok kibar insanlar ve Türkiye harika bir ülke. Çok etkilendim" dedi.Türkiye'den döndükten sonra bir blog açarak Türk dönerini Japonlara gönüllü olarak anlatmaya başlayan ve kendisine 'Mert' adını takan Fukuzoe, "Bazı Japonlar belli Türk yemeklerini biliyor olsa da genel olarak döner pek ünlü değil. Tokyo'da birçok restoran döner satsa da aşırı popüler olduğu söylenemez" şeklinde konuştu.Japonya'daki Türk restoranlarının bazen maddi nedenlerden dolayı farklı malzemeleri kullandıklarını, bunun da Japonların gerçek Türk damak tadını keşfetmesini zorlaştırdığının altını çizen Fukuzoe, "Sadece insanlara gerçek Türk lezzetlerini tanıtmak istiyorum" dedi."Çabalarım sonuç veriyor"Bu işi tamamen gönüllü olarak yaptığını ve Türk yemeklerini Japonlara tanıtmanın hobi olarak kendisini mutlu ettiğini söyleyen Fukuzoe, çabalarının sonuç verdiğini ifade etti. Zaman zaman Japon televizyonlarındaki programlara katılarak Türk yemeklerini anlatan Fukuzoe, "Japonya'da Türk döneri başta olmak üzere yemeklerin medyada daha sık yer almaya başlaması, Türk yemeklerinin daha bilinir hale gelmesini sağlıyor. Japonlar, Türk yemeklerine ve kültürüne daha fazla ilgi duyuyor" dedi."Döner dışında 3 favorim var"Kendisi için tutku halini alan dönerin en çok sevdiği yemek olduğunu belirten Fukuzoe, "Başta döner olmak üzere, acılı ezme, tarhana çorbası ve çoban kavurma seviyorum. Gittiğim tüm Türk restoranlarında da genelde bu yemekleri yemeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.Ud çalıyor, Türkçe söylüyorJaponya'daki bir başka Türk kültürü meraklısı olan müzisyen Ken Matsuo ise dansçı olan eski eşinin çevresi vasıtasıyla Türk müziğine merak saldığını ifade etti. Birçok Türk arkadaşı olduğunu ve zamanla Ud çalmaya merak saldığını anlatan Matsuo, Türk müziğini konusundaki çalışmalarını derinleştirmesine neden olan kırılma noktasını, "Müzik okuluna girdim, fakat Caz eğitimiydi. Ben Caz müzisyeni olmak istemedim. Üniversitede okurken çok ilginç bir konser izleme şansım oldu. Türk, Özbek ve Uygur grupların birlikte çaldığı bir festivaldi. Bu performans benim için adeta şoke ediciydi. Ben de ardından bu müziği öğrenmek istedim" şeklinde ifade etti."Türk ve Japon müzikleri çok benzer"Kendisini izleyen Türklerden olumlu geri dönüşler aldığını aktaran Matsuo, bazı izleyicilerin ise, kendisinin Ud hakimiyeti konusunda şaşkınlık yaşadığını belirtiyor. Daha önceden gitar çaldığı için benzer yapıda olan Uda kolay alıştığını söyleyen Matsuo, Japon ve Türk müziklerini de benzer bulduğunu söyledi. Matsuo, "Ud sesi benim için çok tanıdık ve alışılmış. Türk müziği teknik olarak Avrupa müziğinden çok farklı. Ben ne zaman Türk müziği üzerine derinlemesine çalıştım, o zaman Türk müziği ve Japon geleneksel müziği arasında büyük benzerlikler olduğunu gördüm" dedi.Tarkan ve Sezen Aksu seviyorEn sevdiği Türk sanatçıların Tarkan ve Sezen Aksu olduğunu söyleyen Matsuo, Tarkan'ın 'Oynama Şıkıdım' şarkısını, Sezen Aksu'nun ise 'Ah İstanbul' şarkısını sevdiğini belirtti. Demet Akalın'ı da bildiğini belirten Matsuo, müzikle ulaşmak istediği amacı hakkında, "Bazı Japonlar televizyonlarda yaratılan olumsuz imajdan dolayı Türkiye ve çevre ülkelerinde yaşayan insanlara ön yargıyla yaklaşabiliyor. Ben ise aslında ne kadar sıcak kalpli, kibar insanlar olduklarını anlatıyorum. Bu konuda ön yargılı düşünen Japonların görüşlerini değiştirmeyi çok istiyorum" ifadelerini kullandı."Türkiye'yi öğrenmek istiyorlar"Yaklaşık 23 senedir Japonya'da yaşayan ve 10 senedir Türk Restoranı işleten Şef Kürşat Uzun da Japonların Türk Kültürüne giderek daha fazla ilgi duyduğunu belirtiyor. Tarihte yaşanan Ertuğrul Fırkateyni olayı ve İran-Irak Savaşı'nda Türkiye'nin Japonlara ulaştırdığı yardımın Japonların Türkiye'ye merakını artırdığını da ekleyen Uzun, "Türkiye'ye gittiklerinde Japonya'yı bir görüyorlar. Bu yüzden de ilgileri artıyor olabilir" ifadelerini kullanıyor. Uzun, restoranına gelen Japon misafirler arasında Türkiye'ye yönelik merak edilen başlıca konuların hakkında konuşan Uzun, "Türk tarihine ilgi duyanlar çok oluyor. Daha çok araştırmak ve öğrenmek istiyorlar. Atatürk'ü araştırıyorlar. Tarih konusunda olsun, Türk yemekleri konusunda olsun merakları bizim için gurur verici ve oldukça da şaşırtıcı" dedi.