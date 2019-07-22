Haberler» Ekonomi» Haber

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine soruşturma

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

22.07.2019 16:46 Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine soruşturma
Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 27 Haziran 2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açılmasına, 19-23/360-M sayı ile karar verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
17:40   Hazine alacakları 18,6 milyar lira
17:36   Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria ile görüştü
17:35   Serbest piyasada altın fiyatları
17:27   Varlık: Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge'ye ayrılan bütçe yüzde 3.0
17:27   Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüştü
17:24   Mega yatlar Bodrum'a demir attı
17:23   Hindistan'da kripto para birimlerinin yasaklanmasını öngören teklif