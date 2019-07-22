Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine soruşturma

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.



Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 27 Haziran 2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açılmasına, 19-23/360-M sayı ile karar verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA