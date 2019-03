Türkiye Sezona Büyüyerek Başladı

Kaynak: AA

ANTALYA/ Turizmde yeni rekorların beklendiği 2019'un ilk ayında Türkiye 'yi ziyaret eden yabancı turist sayısının yüzde 5,33 artması sektör temsilcilerini mutlu etti.Türkiye'yi ocak ayında 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaret etti. Geçen yılın aynı ayıyla mukayese edildiğinde yabancı turist sayısında yüzde 5,33 artış oldu.Turizmin başkenti Antalya 'ya da ocakta yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,3 artarak 90 bin 835 kişiden 139 bin 307 kişiye çıktı.Turizmi, deniz, kum, güneş üçgeninin dışına çıkararak 12 aya yaymanın yanı sıra spor, düğün, golf, kültür ve doğa turizminin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren sektör temsilcileri, mevcut durumu AA muhabirine değerlendirdi.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ( AKTOB ) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde büyüme ivmesinin 2017'den beri sürdüğünü, 2018'i yüzde 20 büyümeyle tamamladıklarını ifade etti.Bu yıl da turist sayısında artış beklediklerini dile getiren Yağcı, şöyle devam etti:"Ocak, yılın ilk ayı ve düşük sezon. Yıla yükselişle, yüzde 5'lik artışla başlamamız sevindirici bir gelişme. Almanya pazarındaki artış da çok önemli bizim için. Bu artış, yılın devamına daha umutlu ve olumlu bakmamız için vesile oluyor.""Asıl büyük rakamları ileriki aylarda göreceğiz"Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da ocak, şubat ve mart aylarının çok büyük turist sayılarının yakalandığı aylar olmadığını ancak büyümenin devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.Ayık, "Yılın genelinde çift haneli büyüme hedefliyoruz. Geçen seneki artış eğiliminin bozulmadan devam etmesi önemli. Antalya'nın yüzde 53 büyümesi de önemli. Antalya rakamının böyle olması yılın geneli açısından da sevindirici." diye konuştu.Ayık, tüm dünyada turizm hareketinin komşular arasında başladığına, Bulgaristan ve Gürcistan kapılarından her yıl 1,5-2,5 milyon turistin geldiğine işaret ederek, "Sezonun içine doğru girdiğimiz zaman pazar çeşitlenmesiyle birlikte her milliyetten insanın gelişi başlar. Ocak-şubat aylarında bile bizim sayılarımızda gerileme olmaması önemlidir. Asıl büyük rakamları, artışları ileriki aylarda göreceğiz." dedi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili , 2019'un, 2018'den daha iyi olacağı sinyallerinin pazarda kendini gösterdiğini dile getirdi.2018'de Antalya-Alanya'da 13,5 milyon kişiye ulaştıklarını anlatan Sili, "Bu rakamı tarihimizde yapmamıştık. 2019'da diğer pazar ile klasik Avrupa pazarındaki artışı göz önünde bulundurarak Antalya bölgesinde 15 milyon turisti hedeflemiş durumdayız." ifadesini kullandı.Sili, turist sayısında yaşanan artışla birlikte gelirin de yükseleceğini, ürün çeşitliliği konusunda yapılacak desteklerle Türkiye'nin 2023 yılında çok daha iyi bir noktaya geleceğini söyledi.Sili, "Almanya pazarında geçen yıla göre yüzde 30 artış bekliyoruz. Rusya pazarına baktığımızda ise en az geçen yılki sayıya ulaşılacak. Orta ve Batı Avrupa kaynak pazarındaki artışlarla 15 milyon turist hedefine ulaşmayı bekliyoruz." dedi.Alanya Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, bu yılın 2018'den iyi olacağını gösteren sinyaller aldıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Ülkemizin tanıtımı konusunda katıldığımız fuarlarda güzel sinyaller aldık. Son olarak Prag'da yapılan fuarda Türkiye'ye yönelik satışlarda yüzde 30'luk bir rezervasyonun gerçekleştirildiğini, özellikle haziran ayında ek seferlerin gündeme geldiğini biliyoruz. 2019 yılı hedeflerine adım adım ilerliyoruz. Rusya'dan güzel haberler alıyoruz."Almanya'dan gelecek turist sayısı bakımından ciddi artışlar yakaladıklarını vurgulayan Dahaoğlu, Avrupalıların Türkiye'yi tercih etmesindeki en önemli nedenin ülkedeki huzur olduğunu ifade etti."Yıla artışla başlamak güzel"Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yıla artışla başlamanın önemine işaret ederek, "Yılın yüzde 5 büyümeyle başlaması çok büyük bir başarı. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu artışa göre Türkiye'nin 2019 ile ilgili hedeflerine ulaşacağı aşikar." dedi."Ölü sezon" diye tabir edilen kış aylarında turizmde artış yaşanmasının daha anlamlı olduğunu vurgulayan Atmaca, şöyle konuştu:"En büyük hedefimiz, bütün sektör paydaşlarının amacı, sezonu 12 aya uzatmak. Bu artışlar biraz daha moral verici oluyor. Çünkü kışın otellerin açık kalmasının istihdama büyük katkısı var. Bütün uğraşımız golf, spor, sağlık hepsini bir araya getirip, turizmi 12 aya yaymak." İzlanda bile 7-8 yıl sonra Türkiye'ye uçak koydu" Muğla 'da da turizmciler 2019 sezonundan umutlu. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 2019'a büyümeyle başlamanın sektörü heyecanlandırdığını, geçen sene haziran ayından bu yana aldıkları rezervasyonlarla beklentilerinin daha da pekiştiğini söyledi.Muğla'nın özellikle İngiltere , Almanya ve Rusya satışlarının çok iyi gittiğini anlatan Bülbüloğlu, Gürcistan, Bulgaristan ve İran 'dan da kış sezonunda yüksek turist girişi gerçekleştiğini ifade etti.Şu an için turizmde göstergelerin çok iyi olduğunu vurgulayan Bülbüloğlu, "Bizi domine eden pazar İngiltere ve şu an orada çok iyi satışlarımız var. Erken rezervasyonlar önceki yıllara göre iyi durumda. İç pazar için de önceki yıllarda mart ayında kapattığımız erken rezervasyonları bu yıl mayıs ayına kadar uzattık." dedi.Bülbüloğlu, bu yıl İskandinav ülkelerinin yanı sıra Romanya Kazakistan ve Kırgızistan pazarlarının çok hareketli olduğunu belirterek, "İzlanda bile 7-8 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye'ye uçak koydu. Bu nedenle bu yıl tüm pazarlar çok hareketli ve beklentilerimiz çok yüksek." ifadesini kullandı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, genel olarak bakıldığında 2019 yılı için olumlu bir görüntünün ortaya çıktığını dile getirdi.Kavala, şunları kaydetti:"Bu yıl ülkemize ve bölgemize gelecek yabancıların çeşitliliği ve sayıları artıyor. 2019'da Muğla'ya gelecek turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40-50 üstünde bir rakam gibi görünüyor ama önemli olan zaten esas sezondaki nisan-kasım arasındaki periyotta elde edeceğimiz netice."TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da "Ocak rakamlarındaki artış iyiye işaret. Bütün yılın iyi geçeceğinin ibaresi. İyi bir sezonun geldiğini gösteriyor. Bodrum için ise erken rezervasyon ve sezona yönelik rezervasyonlarda yüzde 20-25 gibi bir artış gözlemliyoruz." dedi.