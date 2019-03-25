Türkiye-Şili Arasındaki Siyasi İstişareler Santiago'da Yapılacak

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Şili arasındaki siyasi istişarelerin Santiago'da yapılacağını açıkladı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Şili Cumhuriyeti arasındaki siyasi istişareler, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Şili Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Patricio Torres başkanlıklarında, 25 Mart 2019 tarihinde Santiago'da gerçekleştirilecektir" denildi.İstişarelerde, ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarının yanısıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi. - ANKARA