Türkiye sınırı ile Afrin arasına yapılan yol açıldı

Türkiye sınırı ile Suriye'nin Afrin ilçesi arasında, bölgeye yardımların gönderilmesi ve ticaretin güçlendirilmesi amacıyla yapılan yolun asfalt çalışmaları tamamlandı. 3. Sayfa Kaynak: İHA
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin Afrin ilçesi ile Türkiye sınırı arasında yol yapıldı. Asfalt çalışmaları tamamlanan yol, araç geçişine açıldı. Türkiye 8 Kasım'da yapımına başlanan yol kenarına güvenlik bariyerleri de yerleştirildi.
Yol, Türkiye'den yapılan insani yardımın bölgeye dağıtımını kolaylaştırmak ve ticaretin arttırılması amacıyla yapıldı. - HALEP