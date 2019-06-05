05.06.2019 00:17
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Türkiye sınırındaki Telabyad'da yangın
Kaynak: DHA
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Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı
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