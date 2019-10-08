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Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik'in katılımıyla başladı.

08.10.2019 14:26Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi
Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik'in katılımıyla başladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, zirvenin gerçekleştirildiği Sırbistan Sarayı'na gelen konuklarını tokalaşarak karşıladı.
Aile fotoğrafı çekiminin ardından üçlü zirveye geçen liderler, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Kaynak: AA

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