Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Birbirimizi nasıl yok edeceğimizin düşünü kurmak yerine, gelecekte nasıl bir arada yaşayacağımızın düşünü kurmalıyız." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi yapıldı.Sırbistan Sarayı'ndaki zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ev sahibi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Sırp üyesi Milorad Dodik katıldı.Vucic, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Balkanlar'da istikrar noktasında üstlendiği önemli rol dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür ederek, düzenlenen zirveden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Toplantıda Belgrad- Saraybosna Otoyol Projesi'nin yanı sıra ulaşım alanında farklı projeleri de masaya yatırdıklarını kaydeden Vucic, "Sanki görünmeyen bir el, yıllardır Bosna Hersek ile Sırbistan arasında bağ kurulmasını engelliyordu. İyi kara yollarımız da demiryollarımız da yok. Şimdi bunu değiştirme zamanı geldi." diye konuştu.Otoyol projesinin Sırbistan sınırlarında kalan Sremska Raça-Kuzmin kısmının inşası için her şeyin hazır olduğunu söyleyen Vucic, otoyolun temellerinin atılacağını ve bugünün Sırbistan için çok önemli bir gün olduğunu kaydetti.Vucic, bu proje ile Bosna Hersek'in büyük şehirleri Bijeljina ve Tuzla'nın da Belgrad ile bağlanacağını aktararak, "Bu proje, ticari ilişkilerimizin gelişmesi için çok önemli. Üzerinde konuştuğumuz tüm ulaşım projeleri, insanları birbirine bağlayacak projeler. İnsanları birbirine bağladığınız zaman onlar daha iyi bir hayat ve standartlar üzerine plan yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.Bosna Hersek'in Visegrad şehrinden geçmesi öngörülen ikinci güzergahın da önemine dikkati çeken Vucic, bu güzergah sayesinde Belgradlı Sırpların Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde yaşayan Sırplarla, Saraybosnalı Boşnakların da Sırbistan'ın farklı şehirlerinde yaşayan Boşnaklarla birbirine bağlanacağını vurguladı.Her zaman müzakere etmeye hazır olduğunu kaydeden Vucic, "Birbirimizi nasıl yok edeceğimizin düşünü kurmak yerine, gelecekte nasıl bir arada yaşayacağımızın düşünü kurmalıyız." ifadesini kullandı."İnsanlar için çok faydalı projeler"Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic de komşu ülkeler olarak Sırbistan ile Bosna Hersek arasındaki ikili meseleleri ikili görüşmelerle çözeceklerini belirterek, toplantıda Belgrad-Saraybosna Otoyol Projesi hakkında konuştuklarını aktardı.Yeni iş birliği olanaklarını da ele aldıklarını anlatan Komsic, demiryolu bağlantıları olanaklarını da ele aldıklarını söyledi.Özellikle Bosna Hersek kısmının coğrafi nedenlerden dolayı zorlu olduğunu kaydeden Komsic, "Bunlar zorlu ama insanlar için çok faydalı projeler." dedi.Komsic, hem üçlü hem de ikili düzeyde görüşmelerin süreceğini ifade ederek, bu görüşmeler sayesinde yeni konu başlıklarını da açacaklarını belirtti."Türkiye, tüm bölgede bir istikrar faktörüdür"Boşnak üye Dzaferovic de görüşmenin son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Türkiye, tüm bölgede bir istikrar faktörüdür. Türkiye'nin tüm Balkan ülkeleri ile son derece iyi ilişkileri bulunuyor. Dolayısıyla bölge istikrarına önemli katkıda bulunabilir." diye konuştu.Bosna Hersek'in Sırbistan ile arasındaki sorunları ikili diyalogla çözmesi gerektiğini vurgulayan Dzaferovic, "Aramızda birçok sorun mevcut ve bu sorunları bir an önce çözmeye başlamamız gerekiyor. Bu nedenle diyalog önemli." dedi.Bugün temeli atılacak otoyol projesinin çok önemli olduğunu belirten Dzaferovic," Bu proje kesinlikle doğrudan istikrara ve barışa katkı sağlayacak bir proje." ifadesini kullandı.Bir sonraki zirve Bosna Hersek'te olacakDodik ise yaptıkları görüşmede, üç ülke arasındaki iyi siyasi iş birliğini sürdürme, barış ve istikrarı koruma noktasında mutabık kaldıklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere bölgede her türlü etnik çatışmadan uzak durmak ve barışçıl bir ortam inşa etmek hepimizin desteklediği önemli bir husus." açıklamasında bulundu.Bosna Hersek'in kendi içinde önemli sorunlarının bulunduğunu aktaran Dodik, "Hükümetin en yakın zamanda kurulacağına ve böylelikle otoyol projesi ile ilgili prosedürlerin halledileceğine inanıyorum." diye konuştu.Dodik, bir sonraki üçlü zirvenin Bosna Hersek'te yapılması noktasında da uzlaştıklarını aktardı.