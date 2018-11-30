Doğu Afrika
Araştırma ve Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye- Somali
Ortaklığı: İleriye Doğru" forumu yarın İstanbul
'da başlayacak.
Wish More Otel'de düzenlenen ve iki gün sürecek forumda "Tu¨rk-Afrika I·lis¸kilerinin Temelleri", "Egˆitim Ortaklıgˆı I·c¸in I·s¸birligˆi Alanları", "Kalkınmada Ortaklık ve Su¨rdu¨ru¨lebilir Etki Yaratma", "Tu¨rkiye Somali I·lis¸kilerinde Gelecek Bakıs¸ Ac¸ısı" gibi oturum başlıkları altında çok sayıda konu uzmanlar tarafından ele alınacak.
Foruma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomi Bakanı Gamal Osman'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, uzman ve bürokratın katılması bekleniyor.
Afrika,Türkiye,Somali