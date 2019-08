"Türkiye son 18 yılda ciddi bir ilerleme kaydetti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye 'nin son 18 yılda ciddi bir ilerleme kaydettiğini ifade ederek, "Demokrasisi, ekonomisi ilerleme kaydetti, uluslararası alanda etkinliği çok daha yüksek bir ülke haline geldi." dedi.Partisinin Trabzon İl Başkanlığını ziyaretinde teşkilat mensupları ve partililerle bir araya gelen Yılmaz, AK Parti'nin 18 yaşına girdiğini hatırlattı.AK Parti'nin 18 yılının büyük bir kısmının iktidarda geçtiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:"Bu herhalde bırakın Türkiye'deki siyasi tarihi, dünyada eşine az rastlanır bir durum. Bir parti kurulduktan çok kısa bir süre sonra tek başına iktidar oluyor ve o günden bu güne desteğini artırarak devam ettiriyor. Çeşitli yerel, genel seçimlerden alnının akıyla çıkıyor. Birçok reforma imza atıyor ve Türkiye'yi hakikaten dönüştürüyor. Bu gerçekten hepimizin iftihar edeceği bir tablo. Bunda emeği geçen teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.""AK Parti'nin rotasını millet belirledi"Yılmaz, teşkilatçılığın önemine de dikkati çekerek, teşkilat mensuplarının yapması gerekenler hakkında değerlendirmede bulundu.Teşkilatların dinleme ve anlatmak gibi iki önemli rolü olduğunu aktaran Yılmaz, "AK Parti 18 yıl önce yola çıkarken, Sayın kurucu liderimiz Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yola çıkarken de milletle birlikte yola çıktık. AK Parti'nin rotasını millet belirledi. Temel politikalarını millet şekillendirdi. Bugün de aynı şey devam ediyor, yarın da inşallah aynı şekilde devam edeceğiz. Başarımızın sırrı da burada." dedi.Yılmaz, milletle siyaset yapanların her zaman başarılı olduğuna dikkati çekerek, "Milleti dinleyip onu anlayan, milletin beklentilerine cevap verenler her zaman başarılı olmuşlardır. Bugün de yarın da inşallah her zaman aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı."Bazen yapılanları karalama, gölgeleme çabası içinde bulunanlar oluyor." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:"Türkiye son 18 yılda kim ne derse desin ciddi bir ilerleme kaydetti. Demokrasisi, ekonomisi ilerleme kaydetti, uluslararası alanda etkinliği çok daha yüksek bir ülke haline geldi. Son yıllarda Gezi hadisesi, 17-25 Aralık, FETÖ hain darbe girişimi gibi birçok saldırıyla karşı karşıya kalmasına rağmen, uluslararası anlamda bölgemizde komşu ülkelerimiz krizlerle savaşlarla karşı karşıya kalmasına rağmen bugün dimdik ayakta ülkemiz. Ben şunu özellikle sormak istiyorum, bir başka döneminde olsaydı Türkiye, böyle güçlü bir lider olmasaydı, böyle güçlü hükümet ve parti olmasaydı bu yaşanan süreçler ülkemizi nereye götürürdü, bunu vatandaşımızın takdirine bırakıyorum. Çok şükür bu süreçlerin hepsini, bu badireleri Türkiye atlattı.""Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi var"Yılmaz, Türkiye'nin önündeki döneme de işaret ederek, "Şimdi önümüzde 4 yıllık bir dönem var. Bu 4 yıllık dönem seçimsiz bir dönem. Güvenlik risklerimizin de çok şükür azaldığı bir dönem. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yeni reformlarla yeni projelerle yeni atılımlarla Allah'ın izniyle Trabzon'da da tüm ülkemizde de ileriye gitmeye devam edeceğiz." diye konuştu.Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:"Bu fırsat penceresini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikrarlı bir hükümetle ve güçlü teşkilatlarımızla en iyi şekilde değerlendireceğiz inşallah. Ülkemizi ekonomide de demokraside de uluslararası ilişkilerde de daha güçlü bir konuma taşıyacağız. 2023 ve ötesine geçen hedeflerimiz var. Daha geçtiğimiz gün Malazgirt'teydik, 1071'i orada hep birlikte idrak ettik. İnşallah 2023, 2053, 2071'e doğru ülkemizi çok daha hak ettiği yere taşıyacağız."AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ile AK Parti İl Başkanı Haydar Revi de konuşma yaparak, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'a kent ve teşkilat hakkında bilgi verdi.