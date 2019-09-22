Türkiye sorusuna Rus Bakan'dan çarpıcı cevap: Komşularınızı seçemezsiniz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemleri gibi Rus yapımı gelişmiş silahlar tedarik etmenin günün birinde Rusya'nın aleyhine dönüp dönemeyeceği sorusuna cevap verdi.

"KOMŞULARINIZI SEÇEMEZSİNİZ"

Rus gazetesinin yazarlarından Mihail Rostovskiy, Şoygu'ya ''2015'te Türk askerler bombardıman uçağımızı düşürdü. Günümüzdeyse Türkiye'ye en modern silah sistemlerimizi tedarik ediyoruz. Devletin menfaatlerinin sürekli olarak değiştiği ve bunda duygusallığın yerinin olmadığı açık. Ancak Türkiye'yle yaptığımız bu işbirliğinin gelecekte aleyhimize dönmesi, hiç beklenmeyecek bir olasılık mı?'' sorusunu sordu. Rusya Savunma Bakanı soru karşısında, "Esasında sorunuza büyük ölçüde cevap da vermiş oldunuz: hiçbir şey olduğu şekliyle kalmaz. söylediklerinize sadece eskiler tarafından söylenmiş bilgece bir sözü ekleyeceğim: komşularınızı seçemezsiniz. Evleneceğiniz kişiyi ya da dostlarınızı seçebilirsiniz, ancak aynısı komşularınız için geçerli olan bir şey değildir." cevabını verdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

"RUSYA VE TÜRKİYE'NİN ORTAK MENFAATLERİ VARDIR"

Şoygu sölerine devam ederek, "Komşularınızla ise barış ile uzlaşı içinde yaşamak ve ortak alanınızın güvenliğini bir biçimde birlikte korumak en iyisidir. Günümüz koşullarında Rusya ve Türkiye'nin ortak menfaatleri vardır. Ülkelerimiz karşısında, teröristler gibi ortak bir tehdit de mevcut. Uygulama bize öyle gösteriyor ki bu ortak tehditlere karşı birlikte mücadele vermek çok daha iyi." dedi.