Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Türkiye Spor Hekimleri Derneğinden sporculara 'evde kal' çağrısı - Spor

Türkiye Spor Hekimleri Derneğinden sporculara "evde kal" çağrısı

Türkiye Spor Hekimleri Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sporculara evden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

21.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:14
Türkiye Spor Hekimleri Derneğinden sporculara
Türkiye Spor Hekimleri Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sporculara evden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.
Dernekten yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle spor organizasyonlarının ertelendiği hatırlatıldı.
Birey ve toplum sağlığını tehdit edecek davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Spor organizasyonları ve müsabakalarının tekrar başlama tarihinin henüz açıklanmadığı bu dönemde, toplu halde yapılacak antrenmanların hem sporcular hem de spor endüstrisi çalışanları için risk oluşturması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan "evde kal" çağrısına uyulmasının gerektiği ve tüm sporcuların, antrenörleri tarafından verilecek bireysel ev egzersiz programlarını uygulamalarının doğru olacağı kanaatindeyiz." ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İngiltere’de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı Spor
İngiltere'de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic, kendini bu sözlerle savundu Spor
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic, kendini bu sözlerle savundu
Fenerbahçe Beko’nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ’tan açıklama Spor
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama
Galatasaray’a Diagne piyangosu! İngilizlerden dev teklif geliyor Spor
Galatasaray'a Diagne piyangosu! İngilizlerden dev teklif geliyor
Fenerbahçe’de sürpriz karar! Yeni hoca TFF 1. Lig’den geliyor Spor
Fenerbahçe'de sürpriz karar! Yeni hoca TFF 1. Lig'den geliyor
Cenk Tosun, oğluyla fotoğrafını paylaşıp evde kal çağrısı yaptı Spor
Cenk Tosun, oğluyla fotoğrafını paylaşıp evde kal çağrısı yaptı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona’dan F.Bahçe’ye destek mesajı Spor
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Fenerbahçeli bazı oyuncularda virüs belirtilerine rastlandı Spor
Fenerbahçeli bazı oyuncularda virüs belirtilerine rastlandı

Son Dakika Spor Haberleri

Korona virüs salgınına online antrenman önlemi - Spor (Özel haber) Quaresma'dan 'Evde kal' çağrısı - Spor Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Spor Erzurumsporlu taraftarlardan 'Evde Kal' çağrısı - Spor Ufuk Sarıca'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Spor Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı - Spor Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım - Spor Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık - Spor Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi - Spor Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı - Spor İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading