Haberler » Spor » Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı - Spor

Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı", Antalya'da devam ediyor.

12.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:24Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı
Gençlik ve Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen " Spor Turizmi Çalıştayı", 'da devam ediyor.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın ikinci günü, komisyon toplantılarıyla sürüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın açılışının dün yapıldığını aktardı.
Çalıştayda "spor turizmi" başlığı altında 6 komisyon oluşturulduğunu belirten Temurci, programın spor ve turizm camialarının yanı sıra bakanlıklardan, belediyelerden, spor federasyonlarından, bilim insanlarından, sivil toplum kuruluşları gibi değişik alanlardan 150'den fazla katılımcıyı Antalya'da buluşturduğunu ifade etti.
Temurci, komisyonların dün itibarıyla başlayan çalışmalarının bugün de süreceğini dile getirdi.
"Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'na çok yoğun bir katılım var. Burada ciddi heyecan ve enerji mevcut. Yol haritamızı oluştururken katılımcılarımızın değerli görüşlerinden istifade edeceğiz." diyen Temurci, programın kapanışının yarın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapılacağını kaydetti.
Temurci, katılımcılara çalıştaya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Antalya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:27 Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı
16:18 Tony Parker'ın forması emekli edildi
16:18 Süper Lig'in gelirleri 4,2 milyar TL'ye ulaştı
16:18 Nejat İşler: "Fenerbahçe şampiyon olacak"
16:13 Öğretmenler dart turnuvasında yarışacak
15:33 Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı
15:05 Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a geçmiş olsun mesajı
14:40 Juventus Ronaldo için kararını verdi: Ceza yok
14:03 Ankaragücü'nün yeni Teknik Direktörü Mustafa Kaplan oldu
13:56 Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi çılgınlığı! 5 futbolcu için düğmeye basıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:30:42