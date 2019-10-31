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Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, 2-3 Kasım tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek.

31.10.2019 11:52Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, 2-3 Kasım tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, şampiyonanın Mersin Narenciye Festivali ile birlikte organize edileceği bildirildi.
İlk kez Mersin sahilinde yapılacak şampiyonaya çeşitli illerden 25 sporcu katılacak. 7 kategoride mücadele edecek sporcular flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek.
Festival kapsamında, Türk ve yabancı flayboard kullanıcılarının da katılacağı Uluslararası Mersin Narenciye Festivali Kupası da düzenlenecek.
Adnan Menderes Bulvarı Sahil Yolu şeridinde oluşturulan özel alanda yarışçılar deniz üzerinde bütün hünerlerini sergilerken, festival alanı da çeşitli etkinliklere sahne olacak.

Türkiye, Mersin, Spor

Kaynak: AA

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