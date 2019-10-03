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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışı, 12-13 Ekim'de Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılacak.

03.10.2019 16:44Türkiye Süper Enduro Şampiyonası
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışı, 12-13 Ekim'de Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılacak.
Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Motosiklet Federasyonunca, birinci ve ikinci ayakları Bursa-İznik ile İzmir-Bergama'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü ayak yarışına, 100'e yakın sporcu katılacak.
Kartepe Enduro ve Motocross Parkuru'nda 12 Ekim Cumartesi günü saat 09.30'da antrenman turlarıyla başlayacak şampiyona, sıralama yarışlarıyla devam edecek.
Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübünün desteğiyle düzenlenen yarışlarda, Türkiye'nin en hızlı enduro pilotları, hem doğaya hem de rakiplerine karşı zorlu mücadele sergileyecek.

Kocaeli, Kartepe, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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