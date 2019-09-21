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Türkiye Süpermoto Şampiyonası

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Uşak'ta gerçekleştiriliyor.

21.09.2019 15:48Türkiye Süpermoto Şampiyonası
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Uşak'ta gerçekleştiriliyor.
Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde sıralama turları yapıldı.
Şampiyonayla ilgili AA muhabirine bilgi veren Uşak Belediyesi Motor Sporları Sorumlusu Mümtaz Pak, 8 kategorideki yarışlarda toplam 75 yarışmacının pistte yeteneklerini göstereceğini ifade etti.
Sıralama turlarının sorunsuz geçtiğini belirten Pak, "Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ve final ayağını yapıyoruz. Bunun yanında iki marka kupamız daha var. R25 Kupası'nın 4. ayağını yapıyoruz, Cf Nk 250 Kupası'nın ise bugün ilk yarışını gerçekleştireceğiz. Bu kupada ilk defa yarışacak olan 12 gencimiz var. Asıl amacımız gençleri caddelerden pistlere çekmek."
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayağı yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Uşak Belediyesi, Motosiklet, Türkiye, Uşak, Spor

Kaynak: AA

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