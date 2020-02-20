Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İdlib'de yaşanan gerilimle ilgili konuşan Akar, Türkiye 'nin eksen kayması gibi bir durumunun olmadığını belirterek "NATO üyesiyiz ve eksenimiz kaymadı. Sorumluluklarımız var." dedi.

"TÜRKİYE, SURİYE'DEN NE ZAMAN ÇIKACAK?" SORUNA YANIT VERDİ

"Türkiye Suriye 'den ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt veren Akar,"Anayasa yapılacak, meşru bir seçim yapılacak, meşru bir yönetim olacak, demokrat bir devlet olacak, herkes yerini alacak, biz de yerimizi alacağız" şeklinde konuştu.

"ZOR KULLANMAK SURETİYLE ATEŞKESİ SAĞLAYACAĞIZ"

CNN Türk canlı yayınına katılan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Soçi Mutabakatının arkasındayız. Taraflar Soçi Mutabakatına uysun. Rusya ile görüşmelerimiz devam edecek. Soçi'yi esas alacağız. Birliklerimizi sevk etmek, gerekirse zor kullanmak suretiyle ateşkesi sağlayacağız diyoruz, kim olursa olsun. Bu konuda kararlıyız. Rusya'nın bu konuda etkisini kullanması gerektiğini her toplantıda söyledik, söylemeye devam ediyoruz."

"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMATI VERDİ, PLANLARIMIZ HAZIR"

"Rejimin saldırıları bir taraftan radikalleşmeyi, bir tarafından göçü hızlandırıyor. Bu devam ederse göç artacak. Bu durumda da bizim gelen bu misafirlerimizi ağırlamamız imkansız, bu Avrupa'ya, Amerika'ya da yansıyacak. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır. Biz diyoruz ki gerekirse zor kullanıp bu ateşkesi sağlayacağız. Bunun sonunda olacak şey şu, Anayasa süreci devam ediyor. Anayasa yapılsın, o çerçevede seçimler yapılsın, meşru bir hükümet oluşsun, Suriye'nin içindeki ve dışındakilerin katılımıyla meşru Suriye hükümeti çerçevesinde istikrara kavuşmuş bir devlet olması bizim samimi arzumuzdur."

"ATEŞKES İÇİN GAYRET GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Biz ateşkes için en büyük gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bunun için de hava sahasının tarafımız tarafından etkin şekilde kullanılması gerekiyor. Bazı faaliyetlerde gerekli adımları atıyoruz. Bu şekliyle çok daha etkin şekilde bizim oradakilerle mücadele edip ateşkesin İdlib içinde gerçekleştirmemiz mümkün olacaktır."

"RUSYA İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK GİBİ NİYETİMİZ YOK"

"Bizim Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne bir niyetimiz var, ne de maksadımız, öyle bir şey söz konusu değil. Bizim için mesele rejimin ateşkese uyması, böylelikle radikalleşmenin ve göçün önüne geçilmesi. Mehmetçiğin can güvenliği için tüm önlemler alındı. Mehmetçiğe taciz olursa meşru müdafaa olarak misliyle karşılık verilecek. Rusya özeline girmeden önde uluslararası ilişkilerde çok aktör var, iletişim var. Değişen ve gelişen durum ve şartlar var. Karşılıklı görüşmeler yoluyla çözülmektedir, çözülemezse de çalışılmaktadır. Biz de şu anla Rusya ile her seviyede görüşmeler yapıyoruz. Biz tabii ki Rusya ile ilişkilerin ülkemizin hak ve menfaatleri esasında iki tarafa da yarar sağlaması tarafındayız."

"BİZ NATO ÜLKESİYİZ, SORUMLULUKLARIMIZ VAR"

"Biz NATO üyesi bir ülkeyiz, sorumluluklarımız var, bilincindeyiz. Burada şunu görmemiz lazım, Türkiye Cumhuriyeti devleti uluslararası ortamda bir özne oldu. Türkiye geçmiş yıllarla kıyasalanamayacak şekilde uluslararası ortamda tanımı olan, iddiası, talepleri olan konumda. Biz herkesle görüşüyoruz, çalışmalar, tartışmalar yapılıyor. Burada asil olan ülkemizin hak ve menfaatleri; karada, havada, denizde güvenliği.

İnsanlık dramına karşı, ateşkesin sağlanmasına karşı Türkiye'nin gayretlerini ABD'liler saygıdeğer buluyorlar. Biz de kendilerine sözde yeterli olmadığını, fiili olarak katkılarını sağlamaları gerektiğini söylüyoruz. Merkel, Cumhurbaşkanı'mıza "O zaman biz oraya şu kadar miktar parayı gönderelim" dedi. Ben de muhataplarımıza böyle böyle, Almanlar gönderdi, siz de gönderin dedim. Fiili bir takım tutumların da gösterilmesi lazım. Hem askeri, hem insani bakımdan tarafların kendi imkan ve kabiliyetlerinde katkıları olabilir."

"ABD'NİN PATRİOT DESTEĞİ OLABİLİR"

"ABD askerlerinin İdlib'de bizzat sahaya inmesi gibi bir şey yok. Hava savunma bataryalarını bize gönderdiler. Bizim ülkemize karşı hava, füze tehditi var. Patriot desteği olabilir. NATO Genel Sekreteri'nin çeşitli açıklamaları var. Onların da bir takım teşvikleri ortaya çıkabilir.

Türkiye'nin herhangi bir şekilde eksen kayması söz konusu değil. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak, halkımızın refahına katkı sağlamak için çeşitli temaslarımız var. Bu hiçbir zaman NATO üyeliğimize aykırı değil. Tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. NATO'nun operasyonlarına katkı sağlayan en üst düzey ülkelerden biriyiz. Akdeniz'den Hin Okyanusu'na kadar yapılması gereken ne varsa yerine getiriyoruz. Eksenden kayma, uzaklaşma yok, söz konusu değil, kimse de bizi ittirmesin dışarı doğru. AB hedefleri konusunda bir değişiklik yok, bütün problem Avrupa tarafından geliyor. NATO'yla problemi olmak demek NATO'dan çıkmak demek değil."

"S-400 KURULUMU BAHARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

"Biz S-400'ü aldık, Türkiye'ye getirdik, kurulum ve eğitim süreci devam ediyor. Planlandığı şekilde faaliyetlerimiz devam edecek. Nokta. Kurulum baharda gerçekleşecek.

Birincisi S-400. Biz sabah kalktık, pazara vardık, S-400 aldık gibi bir şey yok. 90'lardan beri hava sahamızın korunması ve kollanması için hava savunma sistemi arayışındayız. Suriye'deki krizin patlamasıyla birlikte aciliyet kazandı. Bu çerçevede yoğun temaslar içinde bulunduk. Rusya, Çin, Avrupa'yla çalışmalar yapıldı, tabii ki ABD ile yapıldı. Ortaya koyduğumuz kriterlere müspet cevabı Ruslar verdi. Bu konuda Ruslarla mutabakata varıldı. 83 milyonun korunması, kollanması bizler için büyük bir sorumluluk. Bu Patriot'ların görüşmeleri konuşmaları uzun süre devam etti, 2013-2017. Trump bunu basın önünde ifade etti. İstiyorlar vermiyorsunuz, sonra niye S-400 aldılar diye suçluyorsunuz diye kendi karargâhına ifadelerde bulundu. Bu tehdit varken ülkemize tehdit varken tedbir almayacak mıyız? Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir, herkesin anlaması ve böyle görmesi lazım. bu herhangi bir şekilde kopma değil, biz kendimizden hareket ediyoruz, ülkemizin hak ve menfaatleri için hareket ediyoruz. Başlangıçta yapılan görüşmelerde müspet gelişmeler, yapıcı yaklaşımlar olsaydı biz tabii ki Patriot alabilirdik. Hâlâ ilave hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var, Patriot görüşmelerimiz devam ediyor. Taraflar kendi pozisyonlarını beyan ediyorlar, bu noktada çözüm bulmak için çalışmalarımız devam ediyor."

"BİZ F-35'İN ORTAĞIYIZ, MÜŞTERİSİ DEĞİLİZ"

"Eğer S-400 kurulursa F-35'lerin kodları onlara geçebilir falan diyorlar. F-35 kullanıcısı olarak o bizim için de önemli, biz de arzu etmeyiz. Biz F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz, yapılan şey kurallara aykırı. Üye ülkelerden birinin çıkıp size satmıyoruz diyemez, biz ortağız. Ortaklığın başka bir uzantısı olarak da F-35'in bin kalem parçasını Türkiye'de ürettik, üretmeye devam ediyoruz. Bu konuda Amerikalı dostlarımızın beyanları var, bu konuda en disiplinli ülke Türkiye, hem taksitleri ödedi, hem siparişleri yaptı, biz orada ortaklık sorumluluğumuzu yerine getirdik. Nitekim Trump yine ifade etti, insanlar parasını ödüyor, malını istiyor, siz vermiyorsunuz diye. Kendi personeline kızdı."