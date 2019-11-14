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Türkiye, Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin öldürülmesini telin etti

Türkiye'nin, Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı terör saldırısını en güçlü şekilde telin ettiği bildirildi.

14.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:16Türkiye, Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin öldürülmesini telin etti
'nin, Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı terör saldırısını en güçlü şekilde telin ettiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bölgede faaliyet gösteren ve Hristiyanlar dahil tüm Suriyelileri mütemadiyen hedef alan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütlerinin olağan şüpheliler olduğuna işaret edilen açıklamada, "Suriye'den kaynaklanan her türlü terörle kararlılıkla mücadele eden Türkiye, bu terör saldırısının faillerinin bulunması için de uluslararası toplumla birlikte hareket edecektir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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