Türkiye, Suriye Krizinde Harika İşler Yaptı"

15 Kasım 2018 Perşembe 13:22



15 Kasım 2018 Perşembe 13:22

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, "Türkiye harika bir iş yaptı, 3,5 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptı, bu gerçekten büyük bir başarı hikayesi. Bence bunu dünyanın daha çok anlaması ve bilmesi gerekiyor." dedi.Başiskele Kaymakamlığı tarafından yürütülüp Avustralya Büyükelçiliği'nce desteklenen 648 Suriyeli kadın ve çocuğun gönüllü katıldığı "Suriyeli Çocuk ve Kadınların Sosyal Uyum Rehabilitasyonu" Projesi'nin finali kapsamında ilçedeki bir özel okulun konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Brown, Suriye krizinin dünyanın yaşadığı en acı olaylardan birisi olduğunu belirterek, insanların yurtlarını bırakıp başka yerlere göç ettiğinde yaşadıkları duyguları sadece hayal edebildiklerini söyledi.Bu krizde Türkiye'nin çok önemli işler yaptığını ifade eden Brown, "Türkiye harika bir iş yaptı, 3,5 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptı, bu gerçekten büyük bir başarı hikayesi. Bence bunu dünyanın daha çok anlaması ve bilmesi gerekiyor. Burada yaptığınız şey çok cömertçe." diye konuştu.Brown, Avustralya hükümetinin de Suriye krizinde mültecilere imkanları doğrultusunda yardımcı olmaya çalıştığını dile getirerek, büyükelçilik olarak sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini kaydetti.Bu çerçevede Başiskele Kaymakamlığı tarafından yürütülen bu projeyi desteklemekten büyük onur ve gurur duyduklarını anlatan Brown, projede emeği geçenlere teşekkür etti.Brown, projenin toplumun içinde yaşadığı bireylere yardımcı olmasını sağlayan güzel bir örnek olduğunu aktararak, "Türkiye ve Avustralya'nın bir arada iş birliği yapmasına güzel bir örnek. Türk-Avustralya dostluğuna katkı sağlayan güzel bir örnek oldu. Projede çalışan gönüllüler harika iş başardı ve kendilerini kutlamalılar." ifadelerini kullandı.-"Türkiye bütün imkanlarını bu insanlara seferber etti"Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Kocaeli'de de 51 bin 933 Suriyeli bulunduğunu söyledi.Suriyelilerin bölgedeki insanlarla uyum içinde yaşamaları için önemli çalışmalar yürütüldüğüne değinen Aksoy, 8 bin 412 Suriyeliye başta Türkçe olmak üzere 15 farklı türde eğitim verildiğini kaydetti.Aksoy, 7 bin 724 okul çağındaki Suriyeli çocuğu okula alarak eğitimlerini yaptırdıklarını dile getirerek, şunları söyledi:"Bu çocukların eğitimden yoksun kalmaması için çalışmalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. Özellikle bu insanlarımızın daha sağlıklı yaşamlarını sürdürebilmesi için Darıca'da Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı. Gebze'de de açılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Kentteki bütün Suriyelilere her türlü sağlık hizmetini veriyoruz. Türkiye bütün imkanlarını bu insanlara seferber etti."Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay ise Türk milletinin yüzyıllardır mazlum insanlara ev sahipliği yaptığını anlatarak, proje kapsamında 498'i çocuk, 150'si kadın olmak üzere 648 Suriyelinin yer aldığını bildirdi.Konuşmanın ardından Vali Aksoy, Brown'a hediye verdi. Tören, film gösterimi ve sahne gösterisiyle sona erdi.