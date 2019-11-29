Haberler » Dünya » Türkiye Suriye Milli Ordusu savaşçılarına aylık 11 milyon TL maaş veriyor iddiası - Haber

Türkiye Suriye Milli Ordusu savaşçılarına aylık 11 milyon TL maaş veriyor iddiası

Ankara'nın Suriye Milli Ordusu (SMO) üyeleri ile birlikte bölgede yaklaşık 35 bin kişiye maaş ödediği ve ücretin en düşük olduğu zamanda dahi ayda en az 11 milyon TL ödeme yaptığı ileri sürüldü

29.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:41Türkiye Suriye Milli Ordusu savaşçılarına aylık 11 milyon TL maaş veriyor iddiası
NYR Daily'e yazan Elizabeth Tsurkov "Kim bu 'ye yardım eden savaşçılar?" sorusuna ilişkin hazırladığı araştırma yazısında, 'nın Suriye Milli Ordusu (SMO) üyeleri ile birlikte burada yaklaşık 35 bin kişiye maaş ödediğini ve ücretin en düşük olduğu zamanda dahi ayda en az 11 milyon TL ödeme yapıldığını ileri sürdü.

2014'ten bu yana SMO'da yer alan savaşçılarla iletişim içerisinde olduğunu belirten Tsurkov, bir çoğunun kendini "Türkiye çıkarları adına savaşa itilmiş" hissettiğini yazdı. Çoğunluğu Sünni Araplardan oluşan bu gruba bazılarının yağma ve hırsızlık için katıldığını belirten Tsurkov, böyle motivasyonları olmayanların ise her geçen gün artan şekilde 'Türkiye'nin çıkarlarının kendi düşleri ve umutları ile örtüşmediğini' fark ettiklerini aktardı.
Euronews.com'da Görüntüle

Suriye Milli Ordusu, Türkiye, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
19:59 Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi
19:42 Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 400'ü aştı; göstericilerin İran'a öfkesi artıyor
19:42 Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:26 Araştırma: Kabus görmek insanı gerçek dünyaya hazırlıyor
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:11 Japon restoranları dünyanın en iyilerini seçen 'La Liste'in zirvesine yükseldi
19:06 Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak
18:03 Son dakika: Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga, polis saldırganı vurarak yakaladı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
16:37 Rusya'da vatandaşları şaşkına uğratan görüntünün sırrı ortaya çıktı
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
05:45 Reuters: Katar Dışişleri Bakanı, geçen ay Suudi Arabistan'a gitti
29.11.2019 20:00:10