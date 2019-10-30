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- Türkiye - Suriye sınırında patlama

- Türkiye - Suriye sınırında patlamaRESULAYN - Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen patlama sınırın iki tarafında da paniğe neden oldu.

30.10.2019 17:57
- Türkiye - Suriye sınırında patlama
RESULAYN - Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen patlama sınırın iki tarafında da paniğe neden oldu.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriye'nin Resulayn kenti arasındaki bölgede meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamanın hemen ardından dumanlar yükselirken patlama ile birlikte hem Resulayn hem de Ceylanpınar'da büyük korku yaşandı.
İlk belirlemelere göre bölgeden yükselen dumanların, sınır hattında tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ya da mayının kontrollü bir şekilde patlatılmasından kaynaklandığı belirtildi.
- Türkiye - Suriye sınırında patlama

Resulayn, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA


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