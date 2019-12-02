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Türkiye tarafından onarılan okulda ders başı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad'daki okulun onarımı yapılarak ders başı yapıldı.

02.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:10Türkiye tarafından onarılan okulda ders başı yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad'daki okulun onarımı yapılarak ders başı yapıldı.
TSK ve SMO'nun Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlediği bölgelere Suriyelilerin geri dönüşü, eğitim, güvenliğin sağlanması gibi pek çok alanda çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda tarafından Tel Abyad'ın yaklaşık 5 kilometre güneyinde bulunan Müşrifet El Havi köyündeki ilkokulunun onarımı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği tarafından gerekli tadilat ve bakımı yapılan 6 derslikli 115 öğrencili Müşrifet El Havi İlkokulunun açılışı için tören düzenlendi. Törene katılanlar tarafından kurdele kesilerek okulda ders başı yapıldı. Okula kitap ve kırtasiye eşyaları temin edilirken, öğrencilere de kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunuldu.
(Şinasi İnan - Bekir Basmacı/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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