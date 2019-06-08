Türkiye, tarihinde ilk kez Fransa'yı yendi

2020 UEFA Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye
, Fransa
'yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yapmayı başardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Pavard'ın hatasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz
'ın şutunda kaleci Lloris topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
70. dakikada Mahmut Tekdemir
'in kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan yaptığı vuruşta kaleci topu kornere gönderdi.
74. dakikada ceza alanı dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder
'in doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla kalenin üstünden auta gitti.
86. dakikada Kenan Karaman
'ın pasıyla ceza sahasına giren Burak Yılmaz'ın sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.
Stat: Konya
Büyükşehir Belediye
Hakemler: Damir Skomina
xx, Jure Praprotnik
xx, Robert Vukan
xx
Türkiye: Mert Günok
xxx, Mehmet Zeki
xxx, Kaan Ayhan
xxx, Merih Demiral xxx, Hasan Ali
xxx, Mahmut Tekdemir xxx, Dorukhan Toköz
xxx (Abdülkadir Ömür
dk. 90 ?), İrfan Can
xxx (Ozan Tufan
dk. 80 x), Kenan Karaman xxx, Cengiz Ünder xxx (Yusuf Yazıcı
dk. 85 ?), Burak Yılmaz xxx
Yedekler: Sinan Bolat
, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Oğuzhan Özyakup
, Hakan Çalhanoğlu
, Umut Meraş, Güven Yalçın
, Nazım Sangare, Deniz Türüç
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fransa: Hugo Lloris
xx, Benjamin Pavard xx, Raphael Varane
xx, Samuel Umtiti xx, Lucas Digne
xx (Ferland Mendy dk. 46 x), Blaise Matuidi
xx (Kingsley Coman dk. 46 x), Moussa Sissoko
xx, Paul Pogba
xx, Kylian Mbappe
xx, Antoine Griezmann
xx, Olivier Giroud x (Ben Yedder dk. 72 x)
Yedekler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Kurt Zouma
, Leo Dubois, Clement Lenglet, Thomas Lemar, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele
Teknik Direktör: Didier Deschamps
Goller: Kaan Ayhan (dk. 30), Cengiz Ünder (dk. 40) (Türkiye)
Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Merih Demiral (Türkiye), Umtiti, Coman (Fransa) - KONYA
Kaynak: İHA
Cengiz Ünder
, Mahmut Tekdemir
, Fransa
, Türkiye
, Spor