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Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi

Suriye'nin İdlib kentinde Esed Rejimi Güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan acıya ünlü isimler de sessiz kalmayarak yaşadığı acıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

28.02.2020 08:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:24

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 'de Esed rejimi unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu 32 askerimizin yaralandığını açıkladı. Vali Doğan ayrıca yaralanan askerlerimizin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu. Acı haberi alan ünlü isimler ise yaşadığı acıyı sosyal medya hesaplarından yayınlayarak yaşadığı acıyı dile getirdi.

İşte ünlü isimlerin askerlerimiz için yaptığı paylaşımlar...

ACUN ILICALI

"Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin."

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Çok üzgünüm, gencecik canlar gitti... Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

DEMET AKALIN

"Dualar sadece Mehmetçiğe"

BERNA LAÇİN

"Şehitlerimiz, can evlatlar... Dayanılır gibi değil... Sabır, sabır, sabır... Sabırların en büyüğü... Nefessiz kaldık, yürekler alev alev"

KERİMCAN DURMAZ

"Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun."

ALİŞAN

"Allah'ım korusun Mehmetçiklerimizi, bu güzel gecenin yüzü suyu hürmetine..."

SİNAN AKÇIL

"Bize kalleşçe saldırmadan önce Tarihimize bir baksaydın keşke, başımız sağ olsun... Önce vatan"

PINAR ALTUĞ

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet,ailelerine sabır diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun Mehmetçiğimiz."

IŞIN KARACA

"Şu mübarek günün yüzü suyu hürmetine Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun. Dualarımız Mehmetçiklerimizle."

IVANA SERT

"Başımız sağ olsun Allah tüm milletimize sabır versin"

FERHAT GÖÇER

Yüreğim kan ağlıyor, başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum...

DENİZ SEKİ

Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine Allah yardımcımız olsun. Dualarımız Mehmetçiğimizle

BEYAZIT ÖZTÜRK

"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ocaklara acı düştü.. Allah acılı ailelerine sabır versin."

HATİCE

"Bu gece dualarımız güzel ülkemize ve canım Mehmetçiklerimize"

YAŞAR İPEK

"Allah'ım sen şehitlerimize rahmet yakınlarına sabırlar ver... Bu gecenin yüzü suyu hürmetine askerimizi koru Yarabbim"

ARTO DALGA

"Başımız sağ olsun diyecek hiçbir şey bulamıyorum... Şehit olan mehmetçiklerimize baş sağlığı yakınlarına büyük sabır diliyorum."

EBRU DESTAN

"Bir şehit annesi diyor ki; Şehidin helvası sizin ocakta kavrulmadığı sürece,size hep tatlı gelecek... 50 şehit, 200 yaralı! Mübarek kandil gününde yürekler acıdan buz kesti. Allah'ım ya sabır ya sabır..."

SELİN İMER

"Bir ölür, bin diriliriz! ???? Başın sağ olsun 'm"

LARA

"Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi

Senin uğrunda ölen ordu budur Yarabbi

Taki yükselsin ezanlarla mueyyed namin

Galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ın..

Şu mübarek günün yüzü suyu hürmetine ordumuzu askerlerimizi muzaffer kıl Allah'ım

Şehitlerimiz şahitlerimizdir. Türk'ün gücünü göreceksiniz..! Başımız sağ olsun Türkiye'm"

URAZ KAYGILAROĞLU

"Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar, ailelerine sabır dilerim."

HAKAN URAL

"Acımız çok büyük... Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar olsun devletimizin milletimizin başı sağ olsun..."

OKTAY KAYNARCA

"Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun .. Şehitlerimizin mekanı cennet,gazilerimizin şifaları tez olsun..."

MERVE ÖZBEY

"Allah'ım sen koru."

SEDA SAYAN

"Kandil gecesi şehitlerimiz var"

ECE ERKEN

"Bu mübarek gecede, dualarımız Mehmetçiklerimizle... Yarın yayınımız tabi ki yok, boş beleş şeyler paylaşanlar önce Mehmetciğimize, ailelerine dua etsin. Dualarımız sizinle kahraman ordumuzla"

İREM DERİCİ

"Başımız sağ olsun Türkiye'm, çok üzgünüm, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Bu vatan sıvasız penceresiz evlerde büyüyen, ailesi yoksullukla mücadele eden, lakin kanaatkar ve gönlüne vatan sevgisi yerleştirilerek büyüyen büyütülen yiğitlerindir."

ZUHAL TOPAL

?"Yine çok üzgünüz milletimizin başı sağ olsun... Şehitlerimize Allah 'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum."

EYLÜL ÖZTÜRK

"Böyle mübarek bir gecede böyle acı bir haber almak... Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, geride kalan ailelerine sabırlar ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum..Ne diyebilirim ki,çok acı çok.."

İdlib nerede? İdlib Türkiyeİdlib nerede? İdlib Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta?

Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi

Türkiye, İdlib, TSK, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (21)
ALİ BİLDİREN:ünlü isim sessiz kalsa ne olur kalmasa ne olur bırakın bu magazin işlerini ya.
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0 1
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CENKİN:ŞİMDİ NE OLACAK? SAYIN YETKİLİLER. . . .
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1 0
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MURAT:yeter artık yeterrr madem girdiniz vurun kökünden bitirin olan garibana oluyor hangi siyasinin hangi kodamanın canı yandı şimdiye kadar. canım çok yanıyor kahroluyorum çok kızgınım. allahım ocaklarına ateş düşen kullarına sabırlar ihsan eyle şehitlerimizi peygamber efendimize komşu eyle
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3 0
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GD:Suriyeliler benim vatanımda gezsin dolaşsın hayatlarını yaşasın benim askerim canını feda etsin. . . çok kızgınımmm
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15 3
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BU NE LAN:devlet bahçelinin dediği gibi şama girmekten başka yol gözükmüyor. bana kalsa suriye-ırak-ürdün-israil gerekirse yemen''e kadar gitmek lazım.
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9 1
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GARIBAN:Tuzu kuru olanlar grubu klavye kahramanlığı
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17 5
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HURİ:O ZAMAN HERKES SESSİZ KALSIN ÖYLE Mİ BU MUDUR YANİ EMİN OL ŞU AN SAVAŞMAYA GİDİYORSUNUZ DESELER EĞER SEN ERKEKSEN SENDEN DAHA ERKEK OLAN BAYANLAR ÖNDE GİDER EMİN OL. . .
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5 1
GARİBANIN BEYNİ:Aynen şuanda seninki gibi çatışmanın içindesin sanki de klavye kahramanlığı yapıyor diyor sen nabıyon şuan kardeşim ???
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5 1
VATANDAŞ.:BERNA LAÇİNKERİMCAN DURMAZ bunlar mı afedersin. ben ölürsem bu vatan için bunlar arkamdam dua etmesin. kendilerine şirin gösterme taktikleri ayrıca şu şirin paysın mıdır nedir onuda ismeirim.
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10 5
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DAHA VATANDAŞ:Gerçekten başsağlığı dileyen kişileri mi seçmemiz gerekiyor bu durumda? 33 şehidimiz var. 33 ŞEHİT! Kahrolduk be. Hala şu yazsın bu yazmasın diyorsunuz. Birlik olmak gerek, vatanın askerin arkasında durmak gerek.
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1 0
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