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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, e-ticaretin geleceğinde yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi endüstri 4.0 teknolojilerinin önemli rolü olacağını belirterek, "Dolayısıyla Türkiye olarak bu alanlara daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor." dedi.Ticaret Bakanlığının desteğiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 66'ıncısı Antalya'da gerçekleştirildi.Vodafone ve Akbank ana sponsorluğunda "KOBİ'ler için dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat" ana temasıyla düzenlenen buluşmada, işletmelerin dijital skorlarını artırmalarının yolları, tasarruf sağlayacak teknolojiler ve verimlilik konuları ele alındı.Çetin, burada yaptığı konuşmada, dijital dönüşüm ve e-ticaret eğitimlerinin 81 ilde devam eden büyük bir program olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanındaki odaların bu dönüşüme destek verdiğini söyledi.Dünyada e-ticaret hacminin 2,8 trilyon dolara yaklaştığının tahmin edildiğini dile getiren Çetin, "Bu hacmin yaklaşık dörtte biri de e-ihracat şeklindedir, yani uluslararası satıştır. Yakın bir zamanda küresel e-ticaret 4 trilyon dolara, e-ihracat 1 trilyon dolara ulaşacaktır." dedi.Türkiye'nin küresel e-ticaret pastasından daha fazla pay almayı hedeflemesi gerektiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:"Dünya ekonomisinde ve ticaretinde payımız şu anda yüzde 1 civarında, bunu artırmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. e-ticarette daha yüksek bir pay hedeflemeliyiz. Bildiğiniz gibi dünyada e-ticaretin geleceğinde yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi endüstri 4.0 teknolojilerinin önemli bir rolü olacaktır. Dolayısıyla Türkiye olarak bu alanlara daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Türkiye e-devlet alanında başarılı olmuştur, artık dijital devlet hedefi konulmalıdır. e-belediyeler dijital belediyeye geçmelidir. Her kurum ve her şirket çalışanlarına dijital yetkinlik desteği vermelidir. Asıl önemli husus ise anaokulundan üniversiteye kadar bütün eğitim sistemimizin dijital çağa uyum sağlamasıdır."