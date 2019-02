Kaynak: AA

Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, dijital skor ölçümleriyle işletmelere ihtiyaçlarına özel çözümler sunduklarını ve yol gösterdiklerini söyledi.Ticaret Bakanlığının desteğiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 66'ıncısı Antalya'da gerçekleştirildi.Aysal, Vodafone ve Akbank ana sponsorluğunda "KOBİ'ler için dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat" ana temasıyla düzenlenen buluşmada, teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmelerle birlikte dünyanın hızla değiştiğini ve işletmelerin artık pek çok belirsizliği, veriyi, risk ve fırsatı bir arada ve iyi yönetmek zorunda olduğunu ifade etti."Kuralları değişen yeni dünyada ne kadar dijitalleşebilirseniz o kadar başarılı oluyorsunuz." diyen Aysal, işletmelerin bu durumun farkında olduğunu dile getirdi.Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99,9'unu, toplam istihdamın ise yüzde 75,8'ini KOBİ'lerin oluşturduğunu belirten Aysal, şöyle devam etti:"Türkiye ekonomisinin ana omurgası olan KOBİ'lerin önemini özetleyen bu rakamlar aslında yarına hazırlanmak noktasında ivedi adımlar atılması gerektiğinin de göstergesi. Vodafone olarak bu noktada devreye girdik ve dijitalleşme yolculuklarında ihtiyaç duydukları her an KOBİ'lere rehberlik ettik. KOBİ'lere bu alanda sunduğumuz desteği artırmak amacıyla TOBB iş birliğiyle 'KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi' projesini başlattık."Aysal, bu projeyle Anadolu'da KOBİ'lerin ve illerin dijital skorlarını hesapladıklarını ve dijitalleşme seviyelerini tespit edip, eğitimler düzenlediklerini söyledi.Teknoloji Buluşmaları ile de KOBİ'lere danışmanlık ve mentorlük desteği sağladıklarını anlatan Aysal, şunları kaydetti:"Ülkemizin il il, sektör sektör dijital karnesini çıkarıyoruz. Teknoloji Buluşmaları'nın 66. durağı olan Antalya'nın dijital skorunu da ölçtük ve sevinerek gördük ki Antalya, 74 olan dijital skoruyla, Türkiye'nin en dijital illeri sıralamasında, İstanbul ile ikinciliği paylaşıyor. Yaptığımız dijital skor ölçümleriyle işletmelere, rekabet üstünlüğü elde edebilecekleri, tasarruf sağlayabilecekleri, operasyonel verimliliklerini artırabilecekleri, ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, yol gösteriyoruz. Dijitalleşmeyle neler kazanabileceklerini yakından gören işletmelerin farkındalığı arttıkça ve dijitalleşme yolculuklarındaki adımlarını hızlandırdıkça, kazananın tüm Türkiye olacağına inanıyoruz. Vodafone olarak, ülkenin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla çözümler geliştirmeye, yarının rekabetine hazırlanmaları için dijital iş ortakları olarak işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz."Aysal'ın konuşmasının ardından "Başarılı Kobi Örnekleri" başlığıyla düzenlenen panele, Riolavitas Resort&SPA Hotel Genel Müdürü Mehmet Arı, Superior Conta Genel Müdürü Meichih Güner, Superior Conta Satış Müdürü Alaettin Tabak ve Güliz Home Kurucusu İzzet Cıdıroğlu ile Sabah Gazetesi KOBİ ve Teknoloji Editörü Metin Can katıldı.Panelde, yarına hazır başarılı KOBİ'lerin yöneticileri, değişen dünyaya ayak uydurmak için attıkları adımları ve dijitalleşerek yakaladıkları fırsatları anlattı.Etkinliğin, moderatörlüğünü Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya'nın üstlendiği "Fintech'ler KOBİ'lerde Dijital Dönüşümün Neresinde" başlıklı panelinde Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan ile Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı konuştu.Vodafone tarafından anlık ve etkileşimli olarak etkinliğe katılan KOBİ'lerin dijital skor ölçümleri yapıldı, ardından IDEASOFT Üst Yöneticisi Seyhun Özkara, sahibinden.com Kurumsal Pazarlama Direktörü Ongun Özdemir ve Hepsiburada İş Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, katılımcılarla dijitalleşme trendlerini ve markalarını büyütmelerinin yollarını paylaştı.Programın "e-Ticarette Ödeme Sistemleri" konulu panelinde, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir moderatörlüğünde Multinet Finansal Servisler Genel Müdür Yardımcısı Baran Yıldırım ve Ininal Üst Yöneticisi Ömer Suner, e-ticaret trendlerine ilişkin sunum yaptı."Pazaryerleri" başlığıyla düzenlenen Merter Özdemir moderatörlüğündeki panelde, Eticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Birkan Babakol ve ePttAVM Üst Yöneticisi Hakan Çevikoğlu, dünya çapında büyük bir hızla gelişen dijital pazaryerlerini değerlendirdi.Etkinliğin, Entegra Kurucusu Murat Dişkıran ve Tek Kılavuz Dijital Pazarlama Direktörü Arda Suvay'ın sunum yaptığı son panelinde ise 3Gen Teknoloji Üst Yöneticisi Engin Özgen ile Eticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi'nin katılımıyla, "e-ihracat ile yeni dünya" konusu ele alındı.Buluşma, kapanış konuşmalarıyla sona erdi.