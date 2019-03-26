Türkiye Teknoloji Buluşmaları Gaziantep Toplantısı

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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, dijitalleşen dünyada e-ticaret ve e-ihracatın ulusal ekonomiler için itici bir güç haline dönüştüğünü söyledi.Türkiye'de 5 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmalarının bu yılki ana konusu, 'KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat' oldu. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) himayelerinde, Vodafone ve Akbank sponsorluğunda, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları', GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.Toplantının açılışında konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, tarihi İpekyolu üzerinde kurulu bulunan ve dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Gaziantep'in yer aldığı coğrafi konum itibariyle tüm Ortadoğu'ya hitap edebilen önemli bir ticaret ve kültür merkezi olduğunu söyledi.Üzerinde hüküm süren tüm medeniyetler ve kavimler için vazgeçilmez bir yurt ve yaşam merkezi olan Gaziantep'in, tarihin her döneminde ticaretin değişmeyen yegane adresi olduğuna dikkat çeken Akıncı, "Eskiden zenginlik devletler için sahip oldukları toprakların genişliği, asker ve nüfus sayısıyla, işletmeler için ise sahip oldukları tesislerin büyüklüğüyle ölçülürdü. Günümüzde tüm bu kavramlar artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Teknoloji sadece zenginlik değil aynı zamanda bir yaşam şekli olarak hayatımızın tam ortasında kendine yer bulmakta" dedi.Bir zamanlar dünyanın en zenginleri listesinde sanayi kuruluşları ve bankalar bulunurken şimdi bunların yerlerinde şimdi 10-15 yıllık bir geçmişe sahip genç teknoloji şirketlerinin bulunduğuna dikkat çeken Akıncı, "Girişimciler iyi bir fikir ve teknolojinin sağladığı nimetlerle artık iş hayatını muazzam bir şekilde değiştiriyor, güzelleştiriyor ve yeni boyutlara taşıyor. Ticaretle ilgili bilinen tüm ezberlerin tek tek bozulduğu, yapay zeka ürünlerinin öne çıktığı ve konuşulduğu bir dönemde öncelikle şunu kabul etmemiz gerekiyor. Kendimizi yenilenmezsek ticari pazarlarda bir gün mutlaka yenileceğiz. Bu nedenle tüm dünyayı saran bu değişim ve gelişim furyasının içerisinde mutlaka yer almamız gerekiyor" diye konuştu.Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6'ıncı şehri olduğunu ve dünyanın 178 ülkesine ihracat yaptığını belirten Akıncı, "Ticareti çok iyi bilen, oyunu kurallarına göre oynayan müteşebbis ruha sahip bir şehiriz. 2023 hedeflerimize ulaşmamız için teknolojik yatırıma, AR-GE ve İnovasyona çok daha fazla yönelmemiz gerekiyor. E-ticaretle ilgili Gaziantep Ticaret Borsası olarak ilk etapta üyelerimize yönelik GTBBAZAAR e- pazaryeri uygulamasını hizmete kazandırdık. Üyelerimiz artık yöresel ürünlerini bu sitemiz üzerinden dünyanın çeşitli pazarlarına tanıtabiliyor ve satışını gerçekleştirebiliyor. Bu konuda 5 ülkenin sanayi ve ticaret odaları ile iş adamları dernekleriyle iş birliği çalışmaları yürütmekteyiz. Kısacası artık atalarımızın deve kervanlarıyla yaptığı ticaret günümüzde bilgisayarlar ve akıllı telefonlar aracılığıyla yapılmakta. Biz ticarete ve tüm evrimlerine aşina bir milletiz ve bu ticareti teknolojiyle birleştirerek en sağlıklı şekilde yürütebiliriz. Yeter ki, bu konuda hassasiyetlerimizi ortaya koyarak, müteşebbislerimize imkan sağlayalım."Türkiye Teknoloji Buluşmaları toplantısına, GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, akademisyenler ve üniversite öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı. - GAZİANTEP