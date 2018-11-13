Türkiye Tekvando Federasyonu Mali Genel Kurulu

Türkiye
Tekvando Federasyonu 6. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara
'da yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurula, 299 delegeden 225'i katıldı.
Oldukça gergin bir ortamda geçen ve tartışmaların salon dışına taştığı genel kurulda, federasyonun yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edilirken, 2019 ve 2020 dönemlerinin tahmini bütçeleri onaylandı.
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin
, federasyonun çok başarılı bir süreç geçirdiğini ve yükselişinin devam edeceğini söyledi.
Milli takım düzeyinde önemli başarılar elde edildiğini aktaran Şahin, "Millilerimiz, 2017 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak tarih yazdı." dedi.
Şahin, çalışmalarını her geçen gün ileri bir seviyeye taşıdıklarına ve başarının kalıcı olması için gerekli tüm adımları attıklarına dikkati çekerek, "500 bin lisanslı sporcumuz, 10 bine yakın hakemimiz ve 5 bine yakın antrenörümüz var. 81 ilde 300 ilçede tekvando yapılıyor. Biz sadece sportif başarı kovalamıyoruz. Ülkesini seven, anne ve babasına saygılı, iyi vatandaş normlarında çocuklar yetiştiriyoruz. Bu federasyon ve sizler, hep birlikte çok başarılısınız. Beni omuzlarınızda taşıdığınız ve Türk tekvandosunu bu noktalara getirme konusunda her türlü fedakarlığı yaptığınız için teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.