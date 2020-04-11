Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye Tekvando Federasyonu, sporcular ve antrenörler için antrenman videoları hazırladı

Türkiye Tekvando Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren antrenör ve sporcular için antrenman videoları hazırladı.

11.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:48
Türkiye Tekvando Federasyonu, sporcular ve antrenörler için antrenman videoları hazırladı
Türkiye Tekvando Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren antrenör ve sporcular için antrenman videoları hazırladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, milli sporcuların katkılarıyla hazırlanan videoların "Youtube "dan yayımlandığı belirtildi.
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yayımladığı mesajda dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini aktararak, "Elbet bu zorlu günler geride kalacak. İşte o zaman hep birlikte hazır olmalı ve eskisinden daha güçlü geri dönmeliyiz. Biz de bu süreçte milli sporcularımızla birlikte evde kolaylıkla tatbik edebileceğiniz video listesi hazırladık ve federasyonumuzun Youtube hesabına yükledik. Tüm antrenör ve sporcularımıza hitap eden videolarımızın faydalı olacağını umuyor, sağlıklı günler diliyorum. Evde kalıyoruz ama hareketsiz kalmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Metin Şahin, Youtube, Türkiye, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş’ta isyan: 1986/87 sezonunda bizi şampiyon ilan etsinler Spor
Beşiktaş'ta isyan: 1986/87 sezonunda bizi şampiyon ilan etsinler
’Dolu statta oynamak istiyorum’ diyen yıldız ismi Beşiktaş’a önerdiler Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyen yıldız ismi Beşiktaş'a önerdiler
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe’de çalışmak istemiyor Spor
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe'de çalışmak istemiyor
Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi Spor
Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek Spor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek
Talisca heyecan yarattı! Sergen’i etiketlediği paylaşım dikkat çekti Spor
Talisca heyecan yarattı! Sergen'i etiketlediği paylaşım dikkat çekti
Sneijder’in gözü Fatih Terim’in koltuğunda! Spor
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı Spor
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı
Haberler ›› Spor ››Türkiye Tekvando Federasyonu, sporcular ve antrenörler için antrenman videoları hazırladı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

18:54: Celtic'te oyuncular ile teknik ekibin maaşlarında indirim ve erteleme - Spor 18:24: West Ham United'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti - Spor 18:04: Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim - Spor 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 17:34: Williams takımı, pilotu Nicholas Latifi'nin babasından borç aldı - Spor 17:34: Erkan Demirel: "Ligin kalan kısmının haziran ayında oynatılacağı kanaatindeyim..." - Spor 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin