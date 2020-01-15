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Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılışı yapıldı

Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi Ankara'da yapıldı.

15.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:08Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılışı yapıldı
Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi 'da yapıldı.
Taha Akyol Salonu'nda düzenlenen açılış törenine, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya'nın yanı sıra federasyonun yönetim kurulu üyeleri ve milli sporcular da katıldı.
68 ilden 1500 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda ilk 8 içinde yer alanlar, 3-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 7. Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.
Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın önemine dikkati çekerek, "Şampiyonayı gerçekleştirmemizin amacı, sene başından ilk 8 ve ilk 16'ya girecek sporcuların belirlenip ulusal ve uluslararası müsabakalarda değerlendirilerek rekabeti arttırmak, daha önemlisi birinci, ikinci, üçüncü sırada çıkacak sporcularımızı seçerek başarımızı daha da ileriye götürmektir. Bu açıdan şampiyona, milli takım seçmesi niteliğinde." ifadelerini kullandı.
Türkiye şampiyonasının ilk basamak olduğunu söyleyen Şahin, "Bugün burada çok güzel yarışmalar oluyor. Yeni sporcular sahaya çıkıyor, tecrübeli sporcularla müsabakalara çıkarak tecrübelerini artırıyor. Katılım sayısı çok fazla, rekabet gücümüz daha da artıyor. Bu da başarımıza yansıyor. Çıkan sonuç inşallah milli takımlara pozitif etkide bulunacaktır." diye konuştu.

Metin Şahin, Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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