Türkiye tekvandoda 2020 Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılan tek ülke

Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılmayı başaran tek ülke oldu.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue'den Türkiye'ye bir kutlama ve teşekkür mektubu geldi. Başkan Choue, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na en fazla sayı olan 6 kotayı birden kazanan Türkiye'yi kutlarken, bunu başaran tek federasyonun Türkiye Tekvando Federasyonu olduğunu vurguladı. Başkan Choue, para tekvando branşının kurulduğu günden bu yana en büyük destekçilerinden olan Türkiye'ye bu başarısından dolayı teşekkür etti.

ŞAHİN: TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, paralimpik oyunlara tam kadro katılmayı garantileyerek tarihi bir başarıya imza attıklarını söyledi. Başkan Şahin, "Para tekvandonun ilk yapılmaya başladığı dönemden itibaren bu branşa en çok desteği veren ülkelerin başında geldik. 10 yılı aşkın bir süredir engelli sporcularımızı destekliyoruz. Para tekvandonun 2020 programına eklenmesiyle birlikte tüm planlama ve programlarımızı bu yönde yaptık. Şu anda tam kadro kota alarak çalışmalarımızın karşılığını aldık. Şimdi hedefimiz Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Sporcularımızın Tokyo'dan 3 veya 4 madalya ile döneceğine inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bir ülkenin en fazla 6 kota elde edebileceği paralimpik oyunlarda Türkiye tüm kategorilerde kota kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar, K44 58 kiloda Gamze Gürdal, K43 +58 kiloda Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, K44 75 kiloda Fatih Çelik ve K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut ülkemize kota kazandıran isimler olmuştu.

- Ankara