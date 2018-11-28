Türkiye Tenis
Şampiyonası'nda ana tablo karşılaşmaları başladı. İstanbul
'da Koza
World of Sports'un ev sahipliğinde 24 Kasım Cumartesi günü eleme müsabakalarıyla başlayan şampiyonada ana tablo maçlarına geçildi.
Organizasyonda tekler mücadelesi 32'lik, çiftler mücadelesi ise 16'lık fikstürde gerçekleştiriliyor.
Erkeklerde Altuğ Çelikbilek, kadınlarda Pemra Özgen
'in son şampiyon unvanıyla boy gösterdiği Türkiye Tenis Şampiyonası, ücretsiz izlenebiliyor.
Şampiyona, 2 Aralık
Pazar günü sona erecek.
Koza,İstanbul,Tenis,Türkiye
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:28