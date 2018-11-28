28 Kasım 2018, 15:28
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Türkiye Tenis Şampiyonası

Türkiye Tenis Şampiyonası

Türkiye Tenis Şampiyonası'nda ana tablo karşılaşmaları başladı.

Türkiye Tenis Şampiyonası'nda ana tablo karşılaşmaları başladı.

İstanbul'da Koza World of Sports'un ev sahipliğinde 24 Kasım Cumartesi günü eleme müsabakalarıyla başlayan şampiyonada ana tablo maçlarına geçildi.

Organizasyonda tekler mücadelesi 32'lik, çiftler mücadelesi ise 16'lık fikstürde gerçekleştiriliyor.

Erkeklerde Altuğ Çelikbilek, kadınlarda Pemra Özgen'in son şampiyon unvanıyla boy gösterdiği Türkiye Tenis Şampiyonası, ücretsiz izlenebiliyor.

Şampiyona, 2 Aralık Pazar günü sona erecek. Koza,İstanbul,Tenis,Türkiye
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:28



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