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"türkiye teröre teslim olmayacaktır"

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, dün başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmeye yönelik büyük bir adım olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz teröre teslim olmayacaktır" dedi.

10.10.2019 10:38

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, dün başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmeye yönelik büyük bir adım olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz teröre teslim olmayacaktır" dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na yönelik değerlendirmede bulundu. Uysal, "Bu operasyon Türkiye'nin en önemli güvenlik sorununa karşı başlatılmıştır. Türkiye, terörle mücadele etmeye devam ediyor ve edecektir. Kararlılığımızı böylece tüm dünyaya duyurmuş olduk" diye konuştu.

"İstiklal ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz" diyen Uysal, "Kalbimiz ve dualarımız Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizle birlikte" dedi.



Nişantaşı Üniversitesi, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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