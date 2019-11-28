Türkiye ticaret savaşlarını fırsata çevirebilir

Mobius Türkiye'deki hisse senetleri fiyatlarının dünyaya göre görece düşük kaldığını söylerken ABD-Çin ticaret savaşının Türkiye gibi ülkeler için fırsat olabileceğini belirtti. Türkiye'nin uzun vadede cazibesini koruduğunu kaydeden Tim Ash ise önümüzdeki dönemde daha liberal, daha demokratik ve daha Batı'ya yönelmiş bir ülke olmasını beklediğini ifade etti.

Uluslararası finans piyasalarının iki önemli ismi olan ve Türkiye'yi de yakından tanıyan Mobius Capital Partners kurucusu Mark Mobius ve Bluebay Varlık Yönetimi Kıdemli Stratejisti Tim Ash, 10'uncu Boğaziçi Zirvesi'nin ikinci gününde Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan'ın moderatörlüğündeki 'Türkiye'deki Yatırım İklimi ve Yatırım Yönetiminin Geleceği' başlıklı panelde konuştu.

Uzun yıllardır Türkiye'de yatırımlarının olduğunu ve Türkiye'nin geçen yıllar boyunca inanılmaz bir şekilde geliştiğini ifade eden Mobius, sadece borsaya bakarak bile bu değişimin görülebileceğini belirtti. Türkiye'deki hisse senedi fiyatlarının dünya ile kıyaslandığında nispeten ucuz olduğuna işaret eden Mobius, ancak eksiye giden faizlerin küresel bazda hisse senetlerine nasıl değer biçileceği konusunu büyük bir sorun haline getirdiğini anlattı.

TİCARET SAVAŞINI TÜRKİYE FIRSATA ÇEVİREBİLİR

Türkiye ekonomisinin en önemli avantajlarından birinin son derece yetkin ve yurtdışı ile iş yapan zeki işadamları olduğunu kaydeden Mobius, THY'nin geçmişten bugüne yaşadığı dönüşümü ve büyümeyi örnek olarak gösterdi. Mobius, Türkiye'deki şirketlerin daha fazla gelişebilmesi için yönetim kurullarında daha fazla bağımsız üyenin yer alması gereğine de dikkat çekti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına da değinen Mobius, bunun Türkiye gibi ülkeler açısından fırsata çevrilebileceğini belirtti. İki ülkenin ticaret savaşının kısa sürede bitmeyeceğini ve uzun yıllara yayılacağını savunan Mobius, "Türkiye'deki işadamları şöyle düşünmeli: Tamam ticareti etkiliyor ama biz nasıl avantaj sağlarız. Bunun için Çin ile yakın temasta olmak lazım. Örneğin Türkiye Çin'i davet eder ve oradaki üretimin bir kısmını buraya alabilirsiniz. İhracat işlem bölgeleri bu işi çözer. Ürünler burada montajlanıp Türkiye'den ihraç edilebilir. Son dönemde çok büyük bir Çinli beyzbol şapkası üreticisi üretimini Bangladeş'e taşıdı ve ABD'ye oradan ihracat yapıyorlar. Ama bunun için öncelikle ölçek büyütmeniz gerekiyor." dedi.

TÜRKİYE UZUN VADEDE CAZİBESİNİ KORUYOR

Bluebay Varlık Yönetimi Kıdemli Stratejisti Tim Ash de Türkiye'deki yatırımlarının devam ettiğini ve uzun vadede Türkiye'nin cazibesini koruduğunu söyledi. Türkiye'nin demokratik bir itibara sahip olduğunu belirten Ash, önümüzdeki dönemde daha liberal, daha demokratik ve daha Batı'ya yönelmiş bir ülke olmasını beklediğini ifade etti.

Türkiye'nin ciddi finansal şoklar yaşadığını ve paranın değerinin düştüğünü anlatan Ash, ancak hızlı bir toparlanma yaşandığını ifade etti. 'Türkiye'nin öyküsünü satın almak istiyoruz' diyen Ash, şöyle devam etti:

"Geçen sene Türkiye'nin yaşadığı zor dönemde herkes bir anda Türkiye uzmanı oldu. Twitter'a baktığımızda Türkiye başarısız olacaktı, bankalar zor duruma düşecekti. Ama aradan 1.5 yıl geçti ve kurlar geriledi, bankalar da kötü duruma düşmedi. Türkiye ekonomisinin esnekliği ve direnci çok kayda değer. Bankacılık sektörü de herkesin düşündüğünden daha iyiymiş demek ki... Türkiye güzel bir öykü olabilirim diyor. Özellikle 2002-2011 arasında yaşanan ekonomik mucizenin ayarlarına geri dönmek lazım."

TÜRKİYE'NİN AB'DE OLMASI GEREKİYOR

Türkiye'nin yönünün Batı'ya doğru olduğunu ve ticaretin, yatırımın, finansmanın büyük bölümünün bu tarafa olduğunu anlatan Ash, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Batı ile ilişkisi beni üzüyor ama bence bu iki taraflı bir sorun. Sadece Türkiye değil, Batı da bu ilişkileri kötü yönetti. Türkiye'nin AB'ye girişini hep savundum, Türkiye hak ettiği yerde değil. AB Türkiye'yi istemedi, bunu Sarkozy ve Merkel'de gördük. Bu iki siyasetçiyi suçluyorum, halbuki Türkiye bambaşka bir yolda ilerliyordu. Türkler de bunun adil bir oyun olmadığını düşündü. Bence iki taraf da yanlış yolda. Türkiye'nin AB'de olması gerekiyor."

TİCARET SAVAŞLARI DÜNYAYI YOKSULLAŞTIRIYOR

Ticaret savaşları konusunun kendisi için inanılmaz olduğunu belirten Ash, "Ne yazık ki bugünün ruhu bu. Ama ticaret savaşlarında kaybedenler insanlar olacak. Ticaret savaşları küresel büyümeyi yüzde 1 azalttı. Bir kişi, sadece ABD Başkanı Trump sorumlu bu düşüşten. Tek bir kişi dünyayı yoksullaştırıyor. Akıl alır gibi değil." dedi.