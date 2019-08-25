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Türkiye Tırmanma Şampiyonası

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapıldı.

25.08.2019 19:44
Türkiye Tırmanma Şampiyonası
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapıldı.
Kumla Mahallesi'ndeki şampiyonanın 5. ayağında, 4 kategoride toplam 33 sporcu mücadele etti.
Organizasyonda kategorilerinde en iyi dereceyi elde eden sporculara kupaları, Kumla İskelesi'nde düzenlenen törenle verildi.
Şampiyonada dereceler şöyle oluştu:
Kategori 1:
1. Taner Oruç
2. Cafer Yıldırım
3. Ercan Akman
Kategori 2:
1. Hakan Ertarman
2. Yiğit Sercan Yalçın
3. Faruk Güzelçalışkan
Kategori 3:
1. İsmet Toktaş
2. Emir Zümrüt
3. Tuna Muhtar
Kategori 4:
1. Emin Cem Yalın
2. Hakkı Ağaoğlu
3. Erhan Akbaş
En hızlı çıkış: Emin Cem Yalın (04.22.8)
En iyi takım: GP Garage My Team
Türkiye Tırmanma Şampiyonası

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Bursa, Spor

Kaynak: AA

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