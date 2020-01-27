Türkiye Tiyatrosu'nun Geçmişten Günümüze Yolculuğu tartışılacak

"Dikmen Gürün'e Yazılar" kitabını odağına alan ve ücretsiz olacak etkinlikte, 1980' lerden günümüze ülkemiz tiyatro ikliminin şekillenmesinde Prof. Dr. Dikmen Gürün'ün ve İstanbul Tiyatro Festivali'nin rolü ve etkileri tartışılacak.

"Türkiye Tiyatrosu'nun ve İstanbul Tiyatro Festivali'nin 1980'lerden Günümüze Yolculuğu" başlıklı panel, ENKA Sanat ve İstanbul Tiyatro Festivali iş birliği ile 29 Ocak Çarşamba günü saat 19.30'da Oditoryum'da düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü tarafından hazırlanan ve ENKA Sanat'ın katkılarıyla Doğan Kitap tarafından yayımlanan "Dikmen Gürün'e Yazılar" kitabı vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinlik, sektör profesyonellerini ve duayen sanatçıları bir araya getirecek. Kerem Karaboğa'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Genco Erkal, Özlem Hemiş, Doğan Hızlan, Kerem Kurdoğlu, Yeşim Özsoy, Şahika Tekad ve Leman Yılmaz konuşmacı olacak. Yeni neslin tiyatro belleğine katkı sunmayı amaçlayan panele, tüm tiyatro severler ücretsiz katılabilecek.

Etkinlikte, Türkiye Tiyatrosu için önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Dikmen Gürün'ün, akademik çalışmalarının yanı sıra, 20 yıl boyunca direktör olarak görev yaptığı festivaldeki çalışmaları da odağa alınacak. Panelde, festivale damgasını vuran yerli ya da ortak yapımların üretim süreçlerinde yer almış sanatçıların da katkılarıyla 1980'lerden günümüze ülkemiz tiyatro ikliminin şekillenmesinde Dikmen Gürün'ün ve İstanbul Tiyatro Festivali'nin rolü ve etkileri görünür kılınacak.