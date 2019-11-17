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Türkiye, Tokyo'daki Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda 2 madalya kazandı

Türkiye, Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda birer gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

17.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:40Türkiye, Tokyo'daki Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda 2 madalya kazandı
, Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda birer gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, 'nın başkenti 'da düzenlenen turnuvada Türkiye'yi 4 sporcu temsil etti.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuvada Halime Yıldız-İlker Tuzcu ikilisi, SL3-SU5 kategorisi karışık çiftler finalinde Fransız Mazur-Noel çiftine 21-16 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenilerek, gümüş madalyada kaldı.
SU5 kategorisi tek erkekler yarı finalinde İlker Tuzcu ise Endonezyalı rakibi Suryo Nugroho'ya 21-15 ve 21-16'lık setlerle 2-0 kaybedince bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Türkiye, Japonya, Tokyo, Spor

Kaynak: AA

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