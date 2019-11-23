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Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası üyelerini buluşturdu

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası, İzmir'de düzenlenen kahvaltı programında üyelerini bir araya getirdi.

23.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:03Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası üyelerini buluşturdu
Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası, 'de düzenlenen kahvaltı programında üyelerini bir araya getirdi.

Türkiye genelinde 100 bin üyesi bulunan Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası, Balçova ilçesindeki bir mekanda üyelerini buluşturmak için kahvaltı programı düzenledi. Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin ve Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Ezber'in de katıldığı programda, üye sayısının artırılması yönünde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Genel Başkan Kemal Çetin, programda yaptığı konuşmada, sendikanın hava, deniz, kara taşımacılarının sorunlarına da eğilme mecburiyetleri olduğunu söyledi. Çetin, "Sendika olarak hiçbir siyasi bağımız yok. Biz iş adamıyız. İş adamının siyasi yönü olmaz" dedi.

Kemal Çetin, 2016 yılında kurulan sendikanın Türkiye'nin şuanda 68 ilinde örgütlendiğini ifade ederek, 38 ilde de kongresinin gerçekleştiğini aktardı. Çetin, "Ülkemizin birliği, halkımızın bütünlüğü, bayrağımızın tek olması bizi ilgilendirir" şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Ezber de, Türkiye'de 200'e yakın sendikanın olduğunu, daha öncede farklı sendikalarda görev yaptığını dile getirerek, Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikasının hızlı büyüdüğüne dikkat çekti.

Sendikanın İzmir Şube Başkanı Ayhan Kindik ise programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ve kısa sürede sendikanın İzmir'in 30 ilçesinde örgütlendiğini ifade etti.

Program, daha sonra üyelerin sıkıntılarının dinlenmesiyle son buldu. - İZMİR

Kemal Çetin, Türkiye, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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