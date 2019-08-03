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Türkiye Trial Şampiyonası

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Vezirköprü Offroad Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Trial Şampiyonası 3. ayak yarışları, Samsun'da başladı.

03.08.2019 13:18 Türkiye Trial Şampiyonası
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Vezirköprü Offroad Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Trial Şampiyonası 3. ayak yarışları, Samsun'da başladı.
Vezirköprü İncesu Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, yardımlaşma ve off-road ruhu ile hazırlanan etapta ter döktü.
Birbirinden zorlu çamur ve dere kapılarını geçen sporcular, zamana karşı yarışarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Bazı araçlar, zorlu parkurlarda ters dönerken, bazıları ise çamura saplandı.
TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz, AA muhabirine, ulusal bir yarışı Samsun'da yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Sporcuların etabı çok beğendiğini aktaran Yılmaz, "Bugün organizasyonumuzu başlattık. Takım oyunları organizasyonunda ekipler, zorlu parkurla baş etmeye çalışıyor. Zaman zaman küçük kazalar yaşıyoruz ama bu sporun özünde olan bir durum." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, yarın Karadeniz Offroad Kupası 3. ayağının yapılacağını ve seyircilerin unutulmaz anlar yaşayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Vezirköprü, Türkiye, Samsun, Spor

Kaynak: AA

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