Türkiye tüm hudut kapılarını 9 Avrupa ülkesinden gelen yolculara kapattı
Türkiye tüm hudut kapılarını 9 Avrupa ülkesinden gelen yolculara kapattı, Türkiye'den de bu ülkelere seyahatler geçici olarak durduruldu
14.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:47
Türkiye , tüm hudut kapılarını cumartesi saat 08.00'den itibaren Almanya , İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda 'dan gelen yolculara kapattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin yayımlanan genelgeye göre, Türkiye'den de bu ülkelere seyahatler geçici olarak durduruldu.
Genelge, tüm illerin valiliklerine, emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ve hudut mülki idare amirliklerine gönderildi.
Genelge, tüm illerin valiliklerine, emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ve hudut mülki idare amirliklerine gönderildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Manşet
Haberler
Haberler
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Haberler
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Haberler
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Haberler
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Haberler
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Haberler
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Haberler
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı